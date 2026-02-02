El Consejo Nacional Electoral no alcanzó este lunes la mayoría requerida para determinar si el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, puede competir en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo.

La votación entre magistrados quedó 5-4, lo que obliga a que la decisión final sea tomada por conjueces.

Los magistrados Álvaro Hernán Preda, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Maritza Martínez y Cristian Quiroz se opusieron a la inscripción de Cepeda, mientras que los tres ponentes -Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry- y Altus Baquero respaldaron la participación de Cepeda.

De acuerdo con la ponencia, que fue radicada por tres magistrados cercanos al oficialismo, “contrario a lo afirmado por los solicitantes, no existe duplicación financiera que desborde la finalidad constitucional de la reposición de gastos, sino el desarrollo progresivo y escalonado de un proceso de selección demócrata que transita desde lo partidista hacia lo interpartidista”.