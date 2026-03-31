A través de un comunicado público fechado el 13 de marzo de 2026 en Cali, Diana Rodríguez anunció su renuncia formal al Centro Democrático, partido con el que participó como candidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca en las pasadas elecciones.

En el documento, Rodríguez explicó que su decisión se da tras un proceso de reflexión personal y familiar, y agradeció a varios dirigentes de la colectividad por el respaldo recibido durante su aspiración política. Entre ellos mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al director del partido Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, así como a los congresistas Cristian Garcés y María Fernanda Cabal, y al concejal Andrés Escobar.

Pese a su salida, la exaspirante reiteró que mantiene intactas sus convicciones ideológicas, entre ellas la defensa de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, la protección de la niñez, la familia y la libertad de los padres en la formación de sus hijos.

Rodríguez señaló que, por coherencia con su proyecto político, decidió continuar su trabajo desde otros espacios, sin detallar por ahora cuál será su nuevo rumbo o si se vinculará a otra colectividad.

En su mensaje también agradeció a los más de 11.300 vallecaucanos que respaldaron su candidatura, asegurando que ese apoyo ratifica la vigencia de sus propuestas en el departamento. Asimismo, expresó su intención de seguir trabajando con el mismo compromiso por sus causas.

La renuncia se suma a los movimientos internos que se han venido registrando en distintas fuerzas políticas del país tras el más reciente ciclo electoral, en medio de reacomodos y redefiniciones de liderazgos regionales.