Colombia celebró este domingo 8 de marzo las elecciones legislativas para elegir a los integrantes del Congreso que ejercerán durante el periodo 2026–2030. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas en todo el país para votar por los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes, en una jornada que marcó la primera gran cita del calendario electoral de este año.

Según cifras de la Registraduría, 41.287.084 personas estaban habilitadas para votar en estas elecciones, de las cuales 20.050.735 eran hombres y 21.236.349 mujeres.

Más de 3.200 candidatos aspiraron al Congreso

En total, 3.231 candidatos se inscribieron para competir por un escaño en el Congreso. De ellos, 1.124 aspiraron al Senado y 2.107 a la Cámara de Representantes.

Para el Senado se registraron 16 listas con 1.097 candidatos, además de 11 listas por la circunscripción indígena con 27 aspirantes.

En el caso de la Cámara, se presentaron 500 listas distribuidas en diferentes circunscripciones: 304 listas con 1.671 candidatos en la circunscripción territorial, 10 listas indígenas con 22 aspirantes, 47 listas afrodescendientes con 126 candidatos, 17 listas internacionales con 44 candidatos y 122 listas correspondientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que reunieron 244 aspirantes.

Así quedó conformado el Senado

Con el 99,24 % de las mesas informadas, el escrutinio preliminar mostró la siguiente distribución de votos por partidos para el Senado de la República:

Pacto Histórico: 22,74 % (4.405.322 votos) - 25 curules

Centro Democrático: 15,60 % (3.022.836 votos) - 17 curules

Partido Liberal: 11,72 % (2.270.553 votos) - 12 curules

Alianza por Colombia: 9,81 % (1.900.551 votos) - 10 curules

Partido Conservador: 9,60 % (1.860.869 votos) - 10 curules

Partido de La U: 8,06 % (1.561.996 votos) - 8 curules

Cambio Radical – Alma: 6,43 % (1.245.713 votos) - 7 curules

Ahora Colombia: 4,63 % (897.226 votos) - 5 curules

Movimiento Salvación Nacional: 3,60 % (698.845 votos) - 3 curules

Frente Amplio Unitario: 2,03 % (394.928 votos) - 2 curules

Creemos: 1,17 % (227.270 votos) - 1 curul

Coalición Fuerza Ciudadana: 0,59 % (114.528 votos) - 0 curules

Lista de Oviedo – Con toda por Colombia: 0,54 % - 0 curules

Partido Político Oxígeno: 0,14 % - 0 curules

Patriotas: 0,05 % - 0 curules

Colombia Segura y Próspera: 0,05 % 0 curules

Así quedó conformada la Cámara de Representantes

En la Cámara de Representantes, con el 98,95 % de las mesas informadas, los resultados preliminares por partidos fueron los siguientes:

Centro Democrático: 13,51 %

Partido Liberal: 11,13 %

Partido Conservador: 10,42 %

Partido de La U: 5,53 %

Pacto Histórico: 4,84 %

Cambio Radical: 4,25 %

Alianza Verde: 3,46 %

Vale la pena mencionar en este punto que, a diferencia del Senado, los porcentajes nacionales de votación no determinan directamente la cantidad de curules que obtiene cada partido en la Cámara de Representantes. Esto se debe a que los escaños se asignan por circunscripciones territoriales y especiales, y no mediante una lista nacional única.

Para el periodo legislativo 2026–2030, la Cámara estará integrada por 183 curules: 161 elegidas en circunscripciones territoriales (departamentos y Bogotá), 16 correspondientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), dos para comunidades afrodescendientes, una para la comunidad raizal de San Andrés y una para los colombianos en el exterior. A estas se suma una curul adicional para la fórmula vicepresidencial del candidato presidencial que obtenga el segundo lugar en las elecciones de 2026.

Consultas interpartidistas

Durante la misma jornada electoral también se realizaron tres consultas interpartidistas para definir liderazgos políticos:

La Gran Consulta por Colombia, ganada por Paloma Valencia.

Frente por la Vida, cuyo vencedor fue Roy Barreras.

Consulta de las Soluciones, en la que resultó ganadora Claudia López.

Estas consultas hacen parte de la dinámica política previa a las elecciones presidenciales que se celebrarán más adelante en el calendario electoral.

Tras la jornada del 8 de marzo, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral continúan con el proceso de escrutinio oficial para confirmar los resultados definitivos y la asignación de curules.

El Congreso elegido iniciará funciones el 20 de julio de 2026 y ejercerá hasta el año 2030.