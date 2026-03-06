Cifras del boletín estadístico de Medicina Legal, con fecha de enero de 2026, muestran que se han registrado para esa fecha un total de 307 casos, por casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional, siendo las mujeres con mayor vulnerabilidad, dado que la cifra alcanza 2.831 víctimas mientras que en hombre, son 876.

Para el caso de Valledupar, la cifra es de 62 casos atendidos por el instituto forense, por violencia intrafamiliar. Mientras que las lesiones por pareja muestran un número de 42 casos.

Frente a esta situación y en ocasión a la celebración del Día de la Mujer, desde la Gobernación del Cesar recordaron que la violencia no siempre es visible, pero deja huellas, como: física psicológica sexual económica digital y patrimonial.

Recordaron a la ciudadanía que las señales de alerta en una mujer vulnerada es el aislamiento de familiares y de amigos, el control constante en celular, salidas y amistades, amenazas humillaciones o burlas, celos excesivos manipulación o chantaje emocional.

En este sentido, recordaron las rutas de atención cómo es la línea 155 que es gratuita en todo el país, acudir a una Comisaría de Familia, denunciar ante la Fiscalía a través de la línea 122, solicitar valoración en Medicina Legal y buscar apoyo psicológico. Sin olvidar la línea de emergencia de la Policía Nacional 123.