Aunque en los últimos días Córdoba ha registrado condiciones climáticas relativamente favorables, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental reiteran que la emergencia por inundaciones continúa en algunas zonas de Córdoba, por lo que mantienen activas varias alertas en las principales cuencas hidrográficas.

Por una parte, está la alerta roja en la cuenca baja del río San Jorge, con impacto en el municipio de Ayapel, también por la influencia del río Cauca.

Igualmente, persiste la alerta roja en las cuencas media y baja del río Sinú, donde continúa la presencia de maquinaria amarilla de la gobernación en distintos puntos, adelantando trabajos de mitigación y restauración hidráulica que permitan optimizar el flujo del agua y reducir el riesgo de nuevos desbordamientos.

Desde el PMU departamental reiteran este viernes 6 de marzo el llamado a las comunidades ubicadas en zonas ribereñas y sectores históricamente vulnerables a mantener las medidas de prevención y atender las recomendaciones de las autoridades locales, de acuerdo con las condiciones particulares de cada municipio.

“Si bien el clima ha sido más favorable en los últimos días, la emergencia no ha terminado. Seguimos monitoreando permanentemente el comportamiento de los ríos y trabajando en territorio con maquinaria y equipos técnicos para mitigar riesgos. Es fundamental que las comunidades continúen atendiendo las recomendaciones de las autoridades y prioricen siempre la protección de la vida”, señaló Lina Benavides, coordinadora del PMU departamental.