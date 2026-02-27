Por lo menos nueves municipios de la región Caribe están en riesgo por la posible creciente del río Cauca, por ello la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió una alerta roja para estas poblaciones.

“Actualmente transitan dos crecientes por el río Cauca, una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja, lo que generará aumentos significativos en los niveles de caños, ciénagas y demás cuerpos de agua conectados en la zona”, informó la entidad.

La alerta roja por inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos se mantiene en los municipios de San Jacinto del Cauca y Montecristo, en Bolívar; Puerto Libertador y Montelíbano (posibles crecientes súbitas en la cuenca del río San Jorge), en Córdoba; y Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre-Sucre, en Sucre.

Y por lo menos otros cuatro municipios del departamento de Antioquia (La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya) también están en alerta. Todos estos municipios se encuentran muy cerca de la cuenca del río Cauca o aledaños al boquete de Cara ‘e gato.

La alerta roja emitida por la UNGRD advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar la creciente, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. “Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas”, explicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El Ideam también destacó niveles altos en la parte media del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes, en este sector (aguas abajo del Embalse de Urrá I). por lo que recomendaron especial atención en los centros poblados de Tierralta y Valencia (Córdoba).

Ya el municipio de Valencia y zona rural del municipio de Montería, Córdoba, sufren los embates de los desbordamientos de los ríos Nuevo y Manzanares, generando afectaciones en el casco urbano.

“Comunidades aguas abajo del embalse Urrá, deben estar atentos a incrementos súbitos por reboses que se están realizando en la represa debido a que está alcanzando su capacidad máxima”, advirtieron.