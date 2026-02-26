Habitantes del barrio 12 de Octubre del municipio de Soledad alertaron en las últimas horas a la Policía Metropolitana sobre el hallazgo del cadáver de una mujer, en estado de descomposición y con evidentes signos de violencia, en una zona enmontada del sector.

De acuerdo con información preliminar, el descubrimiento se produjo hacia las 3:45 p. m. de este miércoles 25 de febrero, cuando residentes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cadáver en el área. Junto al cuerpo fue encontrado un letrero elaborado en cartón con el mensaje: “faltan 2x1, por robar”, lo que generó especial preocupación entre la comunidad.

Las primeras labores de identificación indicaron que la víctima podría tratarse de Gloria Esther Araujo Varela, de 37 años, recicladora y residente en el barrio 7 de Agosto de Soledad.

La mujer, conocida con el alias de ‘La Yoyi’, registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes en el año 2015 y, según versiones de familiares, había sido vista por última vez el pasado lunes 23 de febrero en horas de la tarde.

De acuerdo con la inspección técnica realizada al cadáver, las autoridades presumen que el homicidio no se cometió en el lugar del hallazgo y que el cuerpo habría sido trasladado posteriormente hasta la zona boscosa donde fue encontrado.

Fuentes policiales indicaron que en este sector tendría injerencia criminal el grupo delincuencial organizado Los Costeños, estructura ilegal que opera en varios municipios del área metropolitana de Barranquilla, aunque por el momento no se han establecido responsabilidades directas.

Los actos urgentes y las labores de investigación son adelantados por personal de la Sijín, mientras continúan las verificaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y anunciaron que la información se encuentra en ampliación.

Hay que reseñar que con el hallazgo del cadáver en 12 de Octubre ya son tres las mujeres asesinadas en Barranquilla y su área metropolitana en las últimas 24 horas.

En lo que va del año, el número de mujeres muertas en hecho criminales asciende a 14, cifra que fue reportada por colectivos en contra de la violencia de género.