En desarrollo de operaciones en contra de los grupos armados organizados que tienen su radio de acción delictiva en el departamento de Córdoba las tropas del Ejército Nacional, de la especialidad Gaula, y de la Policía Judicial, aprehendieron a tres señalados miembros del Clan del Golfo.

A dos de ellos, de la subestructura Javier Yepes Cantero, los aprehendieron en el municipio de Cereté y les hallaron en su poder una pistola, municiones y tres celulares.

Cortesía Policía de Córdoba

Al tercero, conocido con el alias de ‘Estrellita’, lo detuvieron en el municipio de Montelíbano las tropas del Batallón de Infantería Liviana N° 33 Junin. Tenía en su poder municiones y un celular, además de una orden de arresto vigente por el delito de porte y tráfico de armas de fuego, parte o municiones.

Cortesía Policía

Las autoridades le atribuyen conformar la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo.