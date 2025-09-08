Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de Latinoamérica por sus aciertos en temas que han marcado la historia, como desastres naturales, atentados, muertes de celebridades y fenómenos climáticos.

De igual manera, la astróloga es reconocida por sus revelaciones sobre la suerte de cada uno de los signos del zodiaco.

Para este lunes 8 de septiembre, Mhoni ofreció una guía poderosa en temas como el amor, la salud, el trabajo y las finanzas. Aseguró que la energía astral se alinea con procesos de introspección, nuevos comienzos y reconciliaciones.

Aries

En el amor aparecerá una nueva persona en su vida. Es un buen comienzo de semana para el romance y lo económico. Además, una buena cura para el malhumor que estuviera experimentando sería la compañía de un buen amigo, téngalo en cuenta.

Tauro

Este será un día lleno de buenas vibras. Esas tareas que dejaba de lado no se realizarán por sí mismas. No deje todo para después. Se sentirá mucho mejor una vez que tenga todo terminado. Tendrá grandes gastos esta semana.

Géminis

Su intuición dará en el blanco en lo concerniente a un problema del ser amado o de un amigo. Pero sería mejor esperar hasta que le pidieran consejo. Este lunes los astros te favorecen con buena fortuna y en el amor aparecerá alguien interesante si estás soltero o soltera.

Cáncer

El dinero podría ser un problema con el ser amado. Pero su encanto suavizará la situación. Por la noche se acentuará la felicidad y unión, su pareja será un gran apoyo. Además recibirá un dinero extra.

Leo

Buen momento para hacer tratos financieros, particularmente si se refieren a un préstamo. Una situación tensa podría surgir con un familiar por la noche. En el amor, tendrá un día lleno de pasión.

Virgo

Trate de tener algo de tiempo para si mismo y poder hacer un inventario personal. Después termine las tareas del hogar. Noche para los amigos. Este lunes será ideal para planear sus próximos pasos a futuro, ya sea solo o acompañado.

Libra

Las noticias que recibirá desde lejos le abrirán los ojos. Una oportunidad laboral nueva deberá ser investigada. Mantenga su buen estado financiero. Alguien cercano le demostrará interés.

Escorpio

El ser amado podría sentirse abandonado y un regalo sorpresa le alegrará. Dedique el tiempo a sus asuntos financieros y ponga al día sus cuentas. Este lunes su energía es muy fuerte, aprovéchala. Si está soltero, alguien inesperado podría llegar.

Sagitario

Se sentirá tentado por la vida social, pero será mejor quedarse en casa. Sería recomendable hacer algo de introspección para ver a donde va su vida. Hoy la suerte estará de su lado.

Capricornio

Si sale de compras, encontrará esas ofertas que ha estado buscando. Un amigo podría mostrarse reservado, pero no lo tome en forma personal. En el amor, su pareja lo complementará.

Acuario

Un asunto financiero no resultará tal como lo habría previsto. Insista. Sus superiores le estarán observando y quedarán impresionados por su decisión. En el amor, su relación mejora y habrá gran creatividad.

Piscis

Se sentirá atascado en sus trabajos hogareños, pero no se descorazone. La familia se acercará para darle la mano. Noche favorable para la vida social. Este lunes su intuición será su guía.