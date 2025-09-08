Como Jaskary Lizeth Páez Martínez fue identificada la mujer que murió el pasado fin de semana en medio del operativo de la Policía y el Ejército Nacional en zona rural del municipio San Martín de Loba, sur del departamento de Bolívar. En esta ofensiva fue ‘abatido’ alias Frank, señalado cabecilla del Clan del Golfo.

Lea: Ejército logró el sometimiento de siete integrantes del Clan del Golfo en Cesar

“El delincuente, que hacía parte del cartel de los más buscados de Bolívar, era el responsable de coordinar homicidios de líderes sociales y firmantes de paz y de liderar ataques contra la fuerza pública”, dijo sobre ‘Frank’ el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán.

Agregó que este sujeto estaba vinculado a procesos judiciales por tres homicidios, incluido el del subteniente del Ejército Nacional Andrés Felipe Cortez, en marzo de 2018.

Lea: Capturaron a cabecilla de red de apoyo del Clan del Golfo en Bolívar

“También controlaba la producción, el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones en San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba (Bolívar)”, sostuvo.

También el director de la Policía Nacional reportó la muerte de la compañera sentimental y radista de ‘Frank’, alias la Veneca. Así como la incautación de “dos fusiles, munición, equipos de comunicación, intendencia y material propagandístico”.

¡𝐀𝐁𝐀𝐓𝐈𝐃𝐎 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐋 ‘𝐂𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐋𝐅𝐎’! En zona rural de San Martín de Loba (Bolívar), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional, en coordinación con el @COL_EJERCITO, abatió a alias ‘Frank’, cabecilla… pic.twitter.com/YeURqOXMzm — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 6, 2025

Tras conocerse la noticia, decenas de personas han lamentado en redes sociales la muerte de Jaskary Lizeth Páez Martínez, de 21 años, residente del municipio San Pablo.

En los mensajes resaltan que fue una destacada bailarina y logró ser reina del Carnaval en el municipio de Cantagallo en 2018.

Lea: Capturaron en Córdoba a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo

“Eras un enigma, una artista, una amiga, una estrella que brilla desde la eternidad. Páez Jaskary nos diste las mejores sonrisas, los mejores momentos desde niña cuando te explicaba un pase en danzas... Y te esmerabas por llegar a ser la mejor... Y lo lograste, ser la número 1 en el bello arte del baile”, dice uno de los mensajes.