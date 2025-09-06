Jhon Jairo Herrera Pacheco, señalado por las autoridades de Bolívar de ser un cabecilla de la red de apoyo del Clan del Golfo, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento Barranca Vieja, del municipio de Calamar.

Contra este hombre de 47 años estaba vigente una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado.

Su detención, a cargo de unidades de la Policía Nacional, se desarrolló en el marco de la operación Agamenón, en coordinación con el Gaula Militar-Bolívar.

La Policía de Bolívar informó que “Jhon es señalado de ser cabecilla de la red de apoyo local del Clan del Golfo, encargado de brindar apoyo logístico a las redes criminales en la zona. Su captura representa un duro golpe a la estructura criminal que buscaba expandir su influencia en la región. Inició su trayectoria criminal en 2021 como punto de vigilancia y, para finales de 2024, ya era cabecilla de la red de apoyo”.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento Policía Bolívar, dijo que “la captura de Jhon genera esperanza en la comunidad de Calamar, que ve en este golpe una oportunidad para recuperar la tranquilidad y el desarrollo. La Policía Nacional no bajará la guardia en su lucha frontal contra el crimen. Con todas nuestras capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal, continuaremos actuando con contundencia para enfrentar a los responsables que quieran desestabilizar la seguridad y convivencia ciudadana”.