En desarrollo de operaciones militares desplegadas de manera simultánea contra el Clan del Golfo y dando cumplimiento al Plan de Campaña Ayacucho Plus, soldados del Gaula Militar Sinú, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, en Córdoba.

Se trata de los alias ‘El Maraña’ y ‘Machete’, a quienes aprehendieron en los municipios de Lorica y Cereté.

El primero, de acuerdo con las autoridades del Ejército y Policía, hace parte de la subestructura Zuley Guerra Castro, y lo detuvieron en Lorica en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado, por prestarse para financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada.

Al parecer lleva 5 años en el Clan del Golfo y actualmente se desempeña como el encargado de transportar el material de guerra e intendencia de la subestructura ilegal.

Por su parte, en el municipio de Cereté, se registró la captura de alias Machete, presunto sicario de esta misma subestructura, que era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio y tendría como radio de acción criminal los municipios de Lorica, San Pelayo y San Antero, Córdoba.

Los dos capturados están a la espera de que un juez de la República les resuelva la situación judicial.