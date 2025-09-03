Ser el escenario para una final de libertadores o el epicentro de un gran concierto. Para el alcalde Alejandro Char, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez estará listo para grandes eventos como estos luego de su proceso de ampliación.

En la previa al partido de la selección Colombia contra Bolivia, el mandatario explicó a EL HERALDO que este año se dejará listo el cronograma para las obras.

“Este será el último partido de selección colombiana antes de la remodelación, vamos a tener un estadio impresionante, este estadio tiene que ampliarse, yo sueño con tener Barranquilla una final de la Copa Libertadores aquí en Barranquilla, a eso le apuesta a Barranquilla, pero para eso este estadio tiene que pasar de 43 mil actualmente a 60 mil muy pronto”, dijo.

Agregó que: “se debe esperar también que Junior acabe su temporada actual para comenzar las obras, pero ya estamos empezando con los estudios y se esperar invertir más de $200 mil millones”.

Char también mencionó cómo será la ampliación: “ya estamos diseñando todo, creo que apenas Junior quede campeón, cerramos el estadio, vamos a eliminar la pista atlética; ya nosotros tenemos un estadio de atletismo al lado, antes no lo teníamos, no podíamos hacerlo, pero hoy ya podemos hacerlo. Entonces vamos a bajar este césped a 1.8 metros y la gradería se extienden hasta el borde de la cancha”.

