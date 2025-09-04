La modelo e influencer Isabella Ladera volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez no fue por sus romances ni por sus indirectas a su ex, el cantante Beéle, sino por una denuncia poco común: asegura que alguien le quitó un mechón de cabello para hacerle brujería.

En sus historias, la venezolana compartió una foto en la que muestra el pelo cortado y acompañó la imagen con un mensaje que sorprendió a sus más de un millón de seguidores: “Porque a mí lo que me hicieron fue brujería. Lit en un descuido mío (no fue ninguna peluquería), alguien me quitó un mechón de cabello”.

La publicación desató todo tipo de comentarios. Muchos seguidores le enviaron mensajes de apoyo, convencidos de que se trató de un ataque en su contra, mientras que otros respondieron con burlas y escepticismo.

En X varios usuarios se pronunciaron sobre la historia de la venezolana y escribieron frases como “Eso no es brujería, es karma” y “efecto boomerang”, restándole seriedad a su denuncia.

Continúa la polémica para Isabella Ladera

El episodio del mechón llega justo en un momento en que Isabella ya estaba en el ojo del huracán. Hace pocos días había compartido un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Beéle, su expareja: “Un día lo tuviste todo de mí, pero decidiste volverme nada, déjame en paz porfa, eres solo caos sin intención de algo más”.

Además, la modelo ha enfrentado especulaciones en torno a su relación con Hugo García, ex chico reality. En una transmisión en vivo, Ladera aclaró: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde de lindo y él a mí, vamos a ver qué pasa”.

Otra figura pública que se refirió a Ladera fue la cantante vallenata Ana del Castillo, quien criticó abiertamente su vínculo con Beéle, aconsejándole incluso que buscase a Dios y afirmando que “Beéle no es para ti, siempre amará a Cara” (la expareja del cantante). Ladera respondió simplemente: “Dale amor, okey”.

¿Quién es Isabella Ladera?

Isabella Ladera, nacida el 23 de agosto de 1999, es una influencer, modelo y creadora de contenido venezolana con gran notoriedad en Instagram y TikTok. Su contenido abarca moda, belleza, estilo de vida y maternidad, y cuenta con una sólida comunidad digital. Mantiene activa presencia en redes, donde además ha compartido su experiencia como madre tras el nacimiento de su hija Mía Antonella en 2020.