La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando un bebé junto a Hugo García.

Spider-Noir: tráiler oficial y fecha de estreno de la serie protagonizada por Nicolas Cage

Horóscopo del viernes 13 de febrero: Mhoni Vidente revela las predicciones para los 12 signos zodiacales

La familia de James Van Der Beek recauda un millón de dólares en donaciones tras su muerte

La noticia que venía circulando como rumor en redes sociales desde hace semanas, finalmente fue oficializada por la propia pareja mediante Instagram.

La influencer compartió una imagen del eco con el siguiente mensaje:“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”.

Ladera ya tiene una hija, Mia Antonella, fruto de su anterior relación con Isander Pérez. Tras su separación, su vida sentimental estuvo en el foco mediático, incluyendo su vínculo con el cantante barranquillero Beéle.

Tiempo después, la modelo formalizó su relación con Hugo García, con quien ahora inicia una nueva etapa con la llegada de su segundo hijo.

Por ahora, la pareja no ha revelado mayores detalles sobre el tiempo de gestación o el sexo del bebé, pero sus seguidores ya están atentos a cada noticia.

¿Quién es Hugo García, el padre del segundo hijo de Isabella Ladera?

Hugo García es un modelo e influencer nacido en Perú que alcanzó notoriedad tras su participación en el reality de competencia física Esto es guerra. Su paso por el programa lo posicionó como una figura reconocida.

Con el tiempo, consolidó su imagen como creador de contenido enfocado en entrenamiento, vida saludable y actividades al aire libre. Actualmente supera los dos millones de seguidores en Instagram, plataforma donde comparte rutinas, viajes y colaboraciones comerciales.