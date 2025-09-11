Si por estos días hay un tema en boca de todos y en tendencia es el escándalo que involucra al cantante colombiano Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera, luego de que se filtrara un video de ambos manteniendo relaciones sexuales.

Ambos se han pronunciado diciendo que ni el uno ni el otro es el responsable de la filtración de dicho clip que dura más de seis minutos. Aunque la venezolana fue clara en decir que aquel material audiovisual solo lo tenían ellos no un tercero haciendo que todas las miradas se posen sobre el artista.

Cortesía

“En representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, sus equipos legales Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”, expresa el comunicado del equipo de defensa del barranquillero.

Asimismo, informaron que no harían una filtración así si va a dañar el buen nombre del colombiano. “En Estados Unidos ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación”.

Instagram @isabella.ladera

A esta discusión también se sumó la influencer Elizabeth Loaiza trayendo a colación lo vivido con su hija que por poco vive la misma experiencia, pero un tanto diferente porque era chantajeada para que el video íntimo no se difundiera.

“En mi familia pasó, mi hija tiene 17 años y... tocó poner abogados antes de… no pasó que distribuyeran sus videos, pero el tipo la tenía amenazada de que iba a compartir sus videos a todo el mundo, que si ella no hacía lo que él quisiera... Mejor dicho, la tenía en un estrés horrible. Ella no había sido capaz de contármelo a mí porque desde muy chiquita siempre le dije eso, los videos son íntimos y si no quieres que los compartan, no lo hagas”, contó.

“Eso es manipulación de una persona que tiene problemas mentales como mamá. Cuando leí sus conversaciones y era que este tipejo la tenía manipulada con esos videos y le decía si no este sino lo otro distribuyo tus videos, eso pasa, eso pasó en mi familia. Sus hijas pueden estar siendo víctimas de acoso, entonces estén pendientes”, reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Aseguró que su reflexión no busca señalar, sino abrir conversaciones en torno a este flagelo cada vez más repetido: “Nadie debería ser extorsionado con su intimidad. Nadie debería cargar con la vergüenza por un error que fue aprovechado por alguien más. Y también recordar que no todos los hombres son iguales: hay quienes respetan, cuidan y honran a la mujer que tienen al lado”.