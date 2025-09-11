Barranquilla no tendrá los Juegos Panamericanos 2027 ni una válida de Fórmula Uno por ahora, pero sí podría contar con la final de la Copa Sudamericana 2026.

Por lo menos eso aseguró este jueves Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en diálogo con el periódico El Deber, del país del altiplano.

Costa aseguró que Santa Cruz de la Sierra, ciudad boliviana que había adquirido el derecho a organizar la finalísima de la edición 2025 de ‘la otra mitad de la gloria’, perdió la sede y que la capital del Atlántico es la escogida por la Conmebol.

“Ya la Conmebol ha tomado una decisión, que ha sido aprobada por los presidentes del Consejo, se traslada esta final de la Copa Sudamericana 2025 para el estadio Defensores del Chaco. Lamentablemente no logramos estar al corriente del cronograma, ponernos las pilas. El cambio de gobernador fue un inconveniente. Vamos a pelear para que tengamos la Sudamericana en Santacruz 2027, puesto que ya para el año 2026 está aprobada la ciudad de Barranquilla”, anunció Costa sorpresivamente.

El martes y el miércoles estuvieron en Barranquilla unos representantes de la Conmebol haciendo un recorrido por el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y otras canchas de fútbol de la ciudad, como el estadio Romelio Martínez y la sede deportiva de Junior.

Así las cosas es muy probable que sea cierto lo expresado por el dirigente boliviano. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun; y el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, no se han pronunciado oficialmente hasta el momento.

Sin embargo, en una reunión que en el pasado sostuvieron Char, Jesurun y Domínguez, quedaron claras las intenciones de que ‘Curramba’ organice la final de un torneo continental de clubes en el futuro próximo.

Alejandro Domínguez, Alejandro Char y Ramón Jesurun.

Esta sería la segunda final de Sudamericana que acogería el coloso de la Ciudadela, pero la primera en el formato de partido único.

Ya vivió el choque por el título de este mismo torneo en 2018 entre Junior y Athletico Parananese, pero en esa oportunidad era una serie de dos partidos de ida y vuelta. Se comenzó en Barranquilla y concluyó en Curitiba, donde el local se impuso en definición por tiros desde el punto penal.