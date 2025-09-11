El entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista ha dejado el banquillo de la selección de Venezuela un día después de fracasar en su objetivo de clasificar al país llanero a una repesca intercontinental para el Mundial de 2026, anunció este miércoles la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La selección Vinotinto cayó en Maturín este martes por 3-6 ante la de Colombia en la decimoctava y última jornada de las eliminatorias sudamericanas, y perdió el séptimo puesto con el equipo de Bolivia, que en forma simultánea venció por 1-0 a la de Brasil.

En un comunicado, la FVF anunció que Batista ha sido apartado de sus funciones junto con “todo su cuerpo técnico”, al considerar “necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió una “reestructuración del cuerpo técnico de la selección” y una “reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto”.

“Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, expresó.

La FVF destacó que, durante la era Batista, que comenzó en marzo de 2023, la selección “mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución”.

“La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y, desde ahora, trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista”, agregó.

Batista lamentó el martes que su equipo no consiguiera el puesto para la repesca. “Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser”.

El argentino ofreció disculpas a los venezolanos por no lograr “el sueño” que también tenía su equipo, que permanecía en la séptima posición y le fue arrebatada por Bolivia, que ganó por 1-0 a Brasil y consiguió su puesto a la repesca.

Quiero comunicarles que a partir de hoy finaliza mi vínculo con la Federación Venezolana de Fútbol donde, de común acuerdo, hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto.



El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y… pic.twitter.com/WgX9NEBkGG — Fernando Batista (@bochabatista) September 11, 2025

Luego en su cuenta de X publicó un mensaje de despedida, agradeciendo a directivos y jugadores la entrega al proyecto que lideró al frente de ‘la Vinotinto’.

“Quiero comunicarles que a partir de hoy finaliza mi vínculo con la Federación Venezolana de Fútbol donde, de común acuerdo, hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto. El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino”, escribió.

“Quiero agradecer a la Federación por el apoyo constante y especialmente a su presidente, Jorge Giménez, que en todo momento nos brindó su acompañamiento y puso a disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado. Valoro especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento. Al pueblo venezolano le agradezco el aliento y apoyo en cada partido. Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor. Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro”, concluyó.

El actual cuerpo técnico fue presentado en marzo de 2023, tras la finalización del contrato que el argentino José Pekerman mantenía con la FVF, que anunció en ese momento el acuerdo con Batista para un período de cuatro años, hasta 2027, con el fin de que se cumpliera con “todo el ciclo mundialista” y “llegar” al sueño, según dijo entonces la institución.

El cuerpo técnico también estaba integrado por los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, asistente técnico y preparador físico, respectivamente, y el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros.