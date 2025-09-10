La han dado hasta con el balde. El seleccionador de Venezuela, Fernando ‘Bocha’ Batista, fue blanco de las principales críticas de parte de la prensa venezolana tras la derrota 6-3 ante Colombia, el martes pasado en Maturín, que sepultó las esperanzas de clasificar al Mundial de 2026.

Aparte de la goleada en sí en el compromiso en el cual ‘la Vinotinto’ tenía que salir airosa para asegurar su presencia en el repechaje, sin depender de lo que sucediera en el choque entre Bolivia y Brasil en El Alto, los comunicadores se indignaron, se decepcionaron y se manifestaron airadamente porque Batista no aceptó interrogantes en su comparecencia con los medios.

“Estoy acá por el respeto hacia ustedes, que siempre me han tratado bien, y hemos tenido buena relación. Pedirles disculpas. Hoy no estoy para hacer el intercambio de preguntas. Buenas noches a todos. Disculpen. Que estén bien”, dijo Batista ante los reporteros que esperaban las explicaciones del caso ante la pésima presentación del seleccionado.

@fpetrocelli me representa con lo que acaba de decir.



Bocha Batista acaba de despreciar al país desde lo futbolístico y también periodístico.



Bochornoso. pic.twitter.com/xqJIUCuVFO — César Báez 🇻🇪 (@cesarbaezc) September 10, 2025

“Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser”, dijo Batista en el comienzo de su unilateral intervención.

Tengo años siguiendo a @fpetrocelli y su proyecto @RutaVinotinto_ , estoy totalmente de acuerdo con las palabras de petro hacia Fernando Batista.

▶️ ¿Quien tomara la selección , o seguirá Bocha Batista ? 🤔😡 pic.twitter.com/Nx0pOzoGHm — vinotinto11express (@vinotinto11exp) September 10, 2025

“Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores. Lo intentamos hasta la última fecha”, agregó.

"LO INTENTAMOS: DISCULPAS AL PUEBLO VENEZOLANO. BUENAS NOCHES A TODOS..." el dolor de Fernando Batista tras quedarse sin chances de disputar la Copa del Mundo. pic.twitter.com/wMWwnKJNEh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2025

EL DESQUITE DE LOS COLOMBIANOS

Uno de los periodistas venezolanos que ha recibido más críticas tras la eliminación de ‘la Vinotinto’ es Álex Candal, de Directv, que antes del juego frente a Colombia se mostró triunfalista y pronosticó si titubeos: “Venezuela le va a ganar, estoy completamente seguro, segurísimo, y además bien”.

Sus colegas y los colombianos le han empezado a cobrar en redes sociales todas las afirmaciones y presagios fallidos que lanzó antes del compromiso.

"VENEZUELA LE VA A GANAR A COLOMBIA" 🇻🇪⚽



🎙️ La seguridad de @Alex_candal de cara a la última fecha de las #EliminatoriasEnDSPORTS.



¿Opiniones? 🤔#FútbolTotal pic.twitter.com/wN81cFb2ph — DSPORTS (@DSports) September 3, 2025

Finalmente, con la estrepitosa caída de Venezuela ante Colombia y la victoria de Bolivia 1-0 sobre Brasil, ‘la Verde’ se quedó con el tiquete al repechaje.