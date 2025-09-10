Todos querían hablar. En medio de la felicidad y satisfacción por la victoria de la selección Colombia 6-3 sobre Venezuela, en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de 2026, Néstor Lorenzo no estuvo solo en la rueda de prensa oficial. Luis Javier Suárez, figura indiscutida de la cancha, y James Rodríguez, aparecieron junto al entrenador para atender a los medios de comunicación.

Leer también: Venezuela 3, Colombia 6: ¡Tenemos goleador! ¡Luis Javier Suárez anotó cuatro goles!

Solo 14 minutos duró la comparecencia ante los periodistas locales, a quienes se les notaba un poco la desazón por el revés de ‘la Vinotinto’. Pero los temas giraron en torno a ‘la Amarilla’ y James se refirió a la ambición que tienen él, el cuerpo técnico y el resto de jugadores.

“Este grupo siempre tiene hambre, como yo digo siempre. Intento guiarlos para que puedan ganar, para que tengan esa hambre. Falta mucho todavía, porque este grupo tiene cosas buenas. Creo que en estos nueve meses que faltan (para el Mundial), podemos soñar con muchas cosas más grandes”, comentó el volante 10, líder de asistencias del clasificatorio, con un total de siete.

🎥"Fuerza, nosotros también hemos pasado por eso, nos quedamos con todo lo bueno, este grupo siempre tiene hambre, estos 9 meses que faltan podemos soñar con cosas más grandes" James Rodríguez, volante Selección Colombia. #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/B4qXrw7jq4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

Rodríguez cree que es fuente de inspiración de muchos de los futbolistas jóvenes del combinado patrio. “Como líder y jugador grande que ya soy dentro del fútbol, muy feliz por eso. Quiero que todos sigan lo que hemos hecho aquí los jugadores que hemos hecho historia. Un líder tiene que hacer eso, dar un ejemplo bueno. Yo quiero ayudar, solo quiero ayudar, desde que asumió Néstor sabe eso. Y lo que se me da más fácil es poder jugar. Feliz por este grupo y por este equipo que se merece solo cosas buenas”.

🎥"Yo solo quiero ayudar, estoy feliz por este grupo, por este grupo que se merece solo cosas buenas" james Rodríguez, volante Selección Colombia. #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/iz0m5nz7DW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

Leer también: “Esto es un sueño”, dice Luis Javier Suárez luego de su póker con la selección Colombia

En cuanto al triunfo sobre Venezuela en sí, James admitió que se vio más suelto y claro en la etapa complementaria. “Sí, es verdad que en el segundo tiempo se me hizo mucho más fácil. Toda esa gente que tengo al lado sabe que el punto fuerte mío es poder dar pases, y arriba tengo todas estas fieras. También se me hace mucho más fácil con ellos, creo que ya nos conocemos hace un tiempo. Cuando tienes gente buena al lado, es mucho más fácil también”, concluyó el experimentado mediocampista cucuteño.