La plataforma Prime Video presentó el primer tráiler de Spider-Noir, una serie protagonizada por Nicolas Cage que se estrenará el 27 de mayo. La historia, ambientada en el Nueva York de los años 30, adapta en acción real el universo del cómic Spider-Man Noir.

Spider-Noir narra la historia de Ben Reilly, un detective privado marcado por una tragedia personal que debe enfrentar su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

La serie combina elementos del thriller detectivesco con el género de superhéroes, apostando por un tono más sombrío y una estética inspirada en el cine noir clásico.

La producción se diferencia de otras adaptaciones de Spider-Man por su ambientación de época y su enfoque narrativo más adulto, aspectos que ya se evidencian en las primeras imágenes y en el tráiler oficial.

Uno de los rasgos distintivos de la serie es su propuesta estética. Spider-Noir podrá verse en dos formatos:

Una versión en blanco y negro, que busca replicar el estilo del cine noir clásico.

Una versión a todo color, pensada para una experiencia visual más contemporánea.

El elenco está encabezado por Nicolas Cage y lo acompañan Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson, entre otros intérpretes invitados.

El proyecto marca el primer papel protagonista de Cage en una serie de televisión, lo que convierte a Spider-Noir en una de las apuestas más destacadas dentro del catálogo reciente de producciones inspiradas en el universo Marvel.