Ya se conoce el primer avance de Monstruo: La historia de Ed Gein, la nueva temporada de la exitosa serie antológica Monstruos. La producción, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, llegará a la plataforma el próximo 3 de octubre y tendrá como protagonista a Charlie Hunnam, acompañado de un elenco encabezado por Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son.

La historia se centra en Eddie Gein, un hombre que en la década de 1950 parecía llevar una vida tranquila en los campos rurales de Wisconsin. Sin embargo, en su deteriorada granja ocultaba secretos que marcarían un antes y un después en la historia del crimen en Estados Unidos.

Gein fue asesino serial, saqueador de tumbas y un personaje cuya fijación con su madre, combinada con el aislamiento y la perturbación mental, lo llevó a cometer crímenes tan perturbadores que inspiraron décadas de terror en el cine.

Películas icónicas como Psicosis, La masacre de Texas o El silencio de los inocentes tienen en él parte de su origen.

Su figura no solo impactó al género, sino que lo redefinió: “Gein no solo influenció un género: se convirtió en el modelo del terror moderno”, señala la descripción oficial de la serie.

La nueva temporada promete ser la más estremecedora de la franquicia. Según la sinopsis, Monstruo: La historia de Ed Gein busca mostrar cómo un hombre aparentemente común de Plainfield se convirtió en una figura siniestra que reveló “la verdad más horrorosa: los monstruos no nacen..., son creaciones nuestras”.

En cuanto a la producción, la serie cuenta con la participación de Ryan Murphy e Ian Brennan como creadores y productores ejecutivos, junto a Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y el propio Charlie Hunnam. Brennan también se encargó del guion y dirigió dos episodios, mientras que Winkler asumió la dirección de la mayoría de los capítulos.

El reparto incluye, además de Hunnam, a Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

Con esta entrega, Murphy y Brennan continúan la exploración de figuras que marcaron la historia criminal de Estados Unidos. Tras el éxito de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, que provocó una amplia conversación sobre los límites de la representación del crimen real, Netflix apuesta ahora por una historia que, aunque ocurrió hace más de medio siglo, sigue resonando en la cultura popular.

El estreno global será el 3 de octubre y, como cada temporada, se espera que despierte debates sobre la fascinación del público por lo macabro y el papel del entretenimiento en narrar estas historias.