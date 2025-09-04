El terror tiene un nuevo ritual en pantalla grande. Este jueves llega a las salas de cine de Colombia El Conjuro 4: Últimos Ritos, la película que pone punto final a la historia de los investigadores paranormales más célebres del cine: Ed y Lorraine Warren.

Protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan y Peter Safran, esta cinta no solo cierra un ciclo cinematográfico de más de una década, sino que también se convierte en un homenaje íntimo a la familia Warren y a los millones de espectadores que han seguido sus casos.

La historia se sitúa en 1986 y rescata uno de los episodios más inquietantes de los archivos de los Warren: el caso Smurl, una familia de Pennsylvania que vivió una pesadilla sobrenatural en su propia casa durante años. Pero esta vez, la amenaza se entrelaza con lo más profundo de los mismos protagonistas: su hija Judy, interpretada por Mia Tomlinson, quien hereda las capacidades psíquicas de Lorraine.

“Últimos ritos es la última ceremonia, el último acto, el último vitoreo. Creo que esta historia en particular es un final apropiado para la historia de Ed y Lorraine, porque este demonio en particular contra el que están luchando tiene una venganza personal contra estos dos que se remonta décadas atrás”, confesó Vera Farmiga, quien interpreta a Lorraine desde 2013.

Patrick Wilson, su inseparable compañero en pantalla, complementó: “Necesitábamos esa historia para involucrar al público. Y nosotros necesitábamos ver a los personajes tanto en condiciones de peligro como en momentos heroicos; pero también, vemos a estas dos personas de mediana edad reflexionar sobre el momento de vida en el que se encuentran… y preguntarse: ‘¿Qué estamos haciendo de nuestras vidas?’”.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

Una despedida con peso emocional

Desde su primera entrega en 2013, El Conjuro transformó el género de terror. James Wan, su creador, explicó que la clave siempre estuvo en humanizar a los Warren: “Siempre lo he dicho: vienen por el miedo y los sustos, pero se quedan por Vera y Patrick”. Y en Últimos Ritos, esa premisa alcanza su punto más alto: la trama muestra a los Warren en un momento de retiro, agotados, vulnerables y enfrentando el temor más profundo de cualquier padre: dejar ir a su hija.

Farmiga resume diciendo: “Esta es la primera vez que veremos a Judy tomar el control de sí misma. Para Lorraine, en muchos sentidos, es como ejercer los últimos ritos de la maternidad. Es como si quitara sus manos del volante para dejar que Judy conduzca sin su ayuda”.

El regreso a un caso emblemático

Michael Chaves, quien ya había dirigido La Llorona y La Monja II, vio en el caso Smurl la oportunidad perfecta para cerrar el círculo: “Quería que empezara tanto con el comienzo de los Warren como el de su familia: es uno de los primeros casos en los que se involucran y es la noche en la que nace Judy. Es una noche terrorífica. Yo quería que esta escena inicial fuera lo más oscuro que hemos visto en la serie”.

El director también reveló que su propia experiencia en el rodaje lo convirtió en creyente: mientras filmaba en Inglaterra, aseguró haber escuchado voces fantasmales en la casa donde se hospedaba. “Me pasó a mí. Soy un total creyente”, confesó.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

La herencia y la fe

La película también explora la tensión entre generaciones. Lorraine transmite sus dones a Judy, y esa herencia se convierte en el motor dramático. “Mi hija Judy heredó la clarividencia de Lorraine. Ella sabe muy bien que se trata de un don que puede convertirse en una bendición o una maldición, dependiendo de cómo lo aceptes”, dijo Farmiga.

Wilson, por su parte, recalcó que Ed sigue siendo el protector: “Creo que es súper protector. Él no es clarividente, pero está más preocupado por Tony y por que Judy encuentre a la persona correcta para su vida. Ed es mucho más práctico, porque es un tipo de la vieja escuela”.

Una saga que se despide

Con más de 2.000 millones de dólares recaudados en taquilla mundial, El Conjuro es el universo de terror más exitoso de la historia. Para James Wan, su creador, el cierre es tan personal como colectivo: “Me siento bendecido y muy honrado de que El Conjuro haya tenido tanto éxito. Forma parte de la vida de mucha gente. Cuando me haya ido, estas películas seguirán vivas mientras existan las películas”.

Peter Safran, su socio creativo, lo resumió así: “Si podemos asustarles y hacerles llorar, tendremos una película ganadora en nuestras manos”.

El último exorcismo

El Conjuro: Últimos Ritos no es solo otro capítulo de miedo. Es un cierre íntimo, doloroso y conmovedor. Una película que enfrenta a los Warren con su enemigo más personal y los obliga a elegir entre el deber y la familia. “Estoy llena de gratitud. Esto ha sido extraordinario y estoy orgullosa de lo que esto ha conseguido. Es una buena sensación”, resumió Farmiga sobre esta despedida.

Wilson, más cauto, dejó la puerta entreabierta: “Nunca sabes hacia dónde van estas cosas. Estoy emocionado y espero que continúe de alguna manera. Pero puede que no sea de la forma en la que la gente lo espera”.

Este jueves, los cines colombianos serán testigos de esos “últimos ritos” que marcarán el fin de una era. Una ceremonia de terror y emoción que no solo honra a los Warren, sino también al público que creyó en ellos.