Merlina ya dice adiós… pero solo de manera momentánea. La superproducción de Netflix protagonizada por Jenna Ortega estrenó este miércoles los últimos cuatro episodios de la segunda temporada, a la espera de la tercera que ya fue confirmada.

Con Lady Gaga como gran invitada de estos últimos episodios en su papel de Rosaline Rotwood, los capítulos del 5 al 8 inician justo donde terminó el cuarto tras la pelea con el Hyde, Tayler Galpin, en el hospital mental, con Merlina quedando inconsciente.

Además, para esta parte regresa el regreso de Gwendoline Christie como Larissa Weems.

“Estaba muy emocionada de volver y trabajar otra vez con este maravilloso elenco y con la magnífica Jenna Ortega y el resto de nuestro brillante reparto”, le dijo Christie a Tudum. “Sentí que regresaba a un grupo de amigos que están todos en la cima de su carrera. Para mí es un verdadero placer ser parte de este mundo emocional, de este mundo imaginativo, y dar vida al personaje de Larissa Weems, a quien realmente adoro y en quien pensé mucho para traerla a la existencia”.

Nuevos enemigos y problemas aguardan a la nube de tormenta favorita de todos en el segundo capítulo, ambientado en los pasillos góticos de la Academia Nevermore.

“En esta temporada, el viaje de Merlina es más oscuro y complejo, mientras navega por su vida familiar, amistades, nuevos misterios y viejos adversarios, lo que la impulsa de lleno hacia otro año en Nevermore”, afirman los creadores y productores ejecutivos Alfred Gough y Miles Millar en entrevista con Tudum.

Armada con su ingenio afilado característico y su encanto inexpresivo, Merlina se sumerge en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. En el camino, los fans verán caras conocidas: el resto de la familia Addams —incluyendo a Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gómez (Luis Guzmán) y Pugsley (Isaac Ordonez)— todos con papeles más importantes esta temporada. También conocerán a nuevos personajes intrigantes interpretados por un elenco de alto calibre. Para el horror absoluto de Merlina (y no del tipo que disfruta), la línea entre su vida escolar y familiar no solo se desdibuja en su segundo año en Nevermore... es despedazada en pedazos.

“Este año, traemos a la familia a Nevermore”, dice el director y productor ejecutivo Tim Burton en un detrás de cámaras. “¿Tu familia en la escuela? Es lo peor posible, ¿no?”.

Y sí, es seguro decir que la aspirante a novelista más huraña preferiría enfrentarse sola a un sanguinario Hyde en el bosque antes que lidiar con la intromisión de su familia en Nevermore. Pero no tendrá opción.

Primero, su hermano menor, Pugsley, llega al campus. No es fácil controlar sus poderes de electroquinesis (en el video se le ve explotando una señal de alto), ni vivir a la sombra de su hermana mayor.

“Él realmente quiere encajar, y quiere un amigo, pero no pinta bien”, comenta Ordonez en el video. Burton añade: “El pobre Pugsley es un marginado entre marginados esta temporada… Isaac hizo un trabajo hermoso capturando la tristeza del personaje”.

Las dinámicas complicadas se transmiten de madre a hija en la familia Addams. En esta temporada se nos presenta a la formidable madre de Morticia, Hester Frump —a quien Merlina llama “Abuela” (Grandmama). Como se evidencia en una rara sonrisa de Merlina en el detrás de cámaras, es una de las pocas personas, además del Tío Fétido (Fred Armisen), que realmente le alegra ver.

“Joanna Lumley estaba en la cima de nuestra lista”, comenta Millar sobre el casting del personaje. Lumley (Absolutely Fabulous, The Wolf of Wall Street) encajó perfectamente en el mundo de Nevermore.

“Siempre es emocionante trabajar para Tim Burton”, dice Lumley. “El mundo que han creado aquí es sensacional. Es gótico, a veces escalofriante, pero también lúdico.”