El cine del Caribe colombiano sigue contando sus historias. El director barranquillero David David acaba de terminar el rodaje de su segundo largometraje ‘Profesora Leda’, protagonizado por la actriz Aida Bossa.

Lea La Gran Nación Creole, con Jamaica como isla invitada, presente en FILSAI 2025

Esta es una película de la productora audiovisual independiente Garabato Cine que busca resaltar la labor de los docentes de escuela pública en la construcción del tejido social.

Leda, la protagonista, es una maestra de escuela pública en Valledupar quien, al descubrir que una de sus estudiantes está en riesgo de abandonar sus sueños y de perder su futuro, decide involucrarse. Esta decisión comienza a generar afectaciones en la vida de la niña y en su vida familiar.

Aquí Paramount producirá la película de acción real del videojuego ‘Call of Duty’

Su rodaje tuvo lugar en Valledupar, retratando diversos lugares que hacen parte de la vida desde esta ciudad de la costa colombiana y reafirmando la capacidad de la región para contar historias universales desde su propio territorio.

Este proyecto es escrito y dirigido por David David, cineasta barranquillero que ha representado a Colombia en festivales internacionales y que con su serie para el canal Telecaribe, Vida de colores , obtuvo el Premio Especial del Jurado en SeriesManía, uno de los festivales de series más importantes del mundo, realizado en Francia.

Además El director Michael Chaves cierra la saga de ‘El Conjuro’ con terror clásico en ‘Últimos ritos’

El guion nace de conversaciones con su madre, quien trabajó durante muchos años en la escuela pública. A partir de esas charlas, David decidió conservar tanto la visión romántica de ser profesor por vocación, como los duros golpes de realidad que enfrentan los docentes “al tratar de construir la base social de nuestro país, en el que hace falta mucho trabajo para garantizar las condiciones mínimas para el rendimiento de los niños en clase. Esto también (y especialmente) en sus condiciones familiares”.

Ian Nedd/Cortesía Garabato Cine

El personaje de Leda es interpretado por Aida Bossa, actriz reconocida y recordada por su papel como La Niña Emilia y por encarnar a “Paty” en la serie El man es Germán.

También Warwick Davis repetirá como el profesor Flitwick en la nueva serie de Harry Potter de HBO

“Para mí es un honor poder contar este tipo de historias que suceden en nuestro país, y además hacerlo desde la región. Suceden muchas cosas mágicas desde el Caribe que merecen ser vistas y contadas”.

Además, esta es la primera película de la actriz infantil Michell González, protagonista del cortometraje Marimonda, de Garabato Cine, que se estrenó en 2025 en el Festival de Cine de Fantasporto, en Portugal.

Más Barranquilla se suma al Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 2025

Profesora Leda es ganadora del estímulo de producción de largometraje regional del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC), y también es posible gracias a las alianzas establecidas entre la comunidad regional del Cesar: el colegio Prudencia Daza, la Secretaría de Educación Municipal, la Universidad Popular del Cesar (UPC), la Fundación Universitaria del Área Andina, el SIVA, la Secretaría de Tránsito, el Hospital Eduardo Arredondo Daza, el Palacio de Justicia e instalaciones e instituciones públicas y privadas que reconocen en el proyecto una historia valiosa.

Después de su rodaje, la película será postproducida por Cine Qua Non Lab , en Estados Unidos, y los Premios Churubusco , de México y comenzará su circulación en festivales.

Lea Estudiante de Producción Audiovisual de la EDA gana premio internacional de cine