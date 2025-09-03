En el marco de la quinta edición de Iberseries & Platino Industria, el mayor evento profesional del sector audiovisual iberoamericano, se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Matadero Madrid, promovida por EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA, con el apoyo de Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, se llevará a cabo el Taller de Showrunners, donde tres producciones colombianas fueron seleccionadas entre los 12 proyectos que participarán en esta importante iniciativa de formación y proyección internacional.

Los proyectos colombianos seleccionados son:

El enmaletado de Marienne Corchuelo (thriller)

Fura de Andrés Tudela (acción, suspense y realismo mágico)

Suerte de perros de Andrés White (dramedy)

Estas tres producciones forman parte de los 12 proyectos elegidos entre decenas de postulaciones de siete países iberoamericanos. La selección abarca géneros como drama, comedia, realismo mágico, fantasía y thriller, lo que refleja la pluralidad de voces y narrativas que hoy caracterizan a la región.

La inclusión de tres títulos colombianos, casi una cuarta parte de la selección total, demuestra la solidez creativa del país y su creciente proyección como polo de desarrollo de contenidos audiovisuales.

El Taller de Showrunners está dirigido a profesionales con experiencia en creación, escritura, dirección o producción audiovisual que busquen fortalecer su rol como líderes creativos y ejecutivos en el desarrollo de series. Durante tres días intensivos, los participantes recibirán formación en escritura, producción y gestión de proyectos, además de un acompañamiento directo para consolidar sus propuestas con visión de mercado internacional.

La coordinación estará a cargo de Enrique Darriba, productor ejecutivo con amplia experiencia en televisión y plataformas digitales, y director del Máster en Producción Ejecutiva de contenidos audiovisuales en The Core School. Junto a él, un equipo de tutores de prestigio —Jorge Redondo, Tatiana Rodríguez, Miquel Peidro y Mariano Baselga— guiarán a los participantes en el perfeccionamiento de sus proyectos.

Además, el programa incluye conferencias impartidas por reconocidos profesionales de la industria y sesiones de pitching frente a ejecutivos de productoras, estudios y plataformas, generando un contacto directo con quienes toman decisiones en el mercado audiovisual global.

En simultáneo, se desarrollará el Foro de Coproducción y Financiación, que este año contará con 20 proyectos en fase avanzada de desarrollo, diez largometrajes y diez series, provenientes de América Latina y Europa. El objetivo del foro es consolidar acuerdos estratégicos que fortalezcan los modelos de coproducción entre ambos continentes.

Los seleccionados mantendrán una agenda personalizada de reuniones one-to-one con posibles coproductores, financiadores, agentes de ventas, distribuidores y plataformas interesadas. Este espacio, considerado uno de los más relevantes para la generación de alianzas en la industria iberoamericana, ha impulsado en ediciones pasadas proyectos que hoy circulan en festivales y catálogos internacionales.

La quinta edición de Iberseries & Platino Industria reafirma su vocación de puente entre Europa y América Latina. Para ello, mantiene y expande alianzas con mercados y festivales de referencia como Blood Window, FICCI, Rio2C, BIF Market y Seriencamp, lo que permite que proyectos destacados participen como invitados especiales en el foro y accedan a circuitos de distribución internacional.

Con iniciativas como el Taller de Showrunners y el Foro de Coproducción y Financiación, Iberseries & Platino Industria reafirma su papel como plataforma clave para el desarrollo de la industria audiovisual iberoamericana, ofreciendo espacios de formación, impulso a nuevos proyectos y generación de alianzas estratégicas entre Europa y América Latina.