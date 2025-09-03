Betty la fea continuará alegrando a los colombianos. Prime Video anunció durante su evento House of Amazon Prime en Bogotá, Colombia la esperada tercera temporada de Betty La Fea: La Historia Continúa.

Tras el notable éxito de la serie como el título local número uno en Colombia durante su primera semana de estreno en 2025, la plataforma decidió renovar la producción, aún sin fecha de estreno.

Por otro lado, también se anunció Noviembre, un poderoso drama sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de llegar a Prime Video.

Los anuncios se realizaron durante la innovadora experiencia House of Amazon Prime, una muestra inmersiva de los beneficios de la membresía de Amazon Prime junto con todo el ecosistema de entretenimiento de Prime Video.

Los asistentes también disfrutaron de adelantos exclusivos de próximos contenidos globales y transmisiones deportivas en vivo, incluyendo la cobertura de la NBA.

El evento destacó la oferta de entretenimiento integral de Prime Video, que incluye el streaming de tus producciones favoritas de Amazon MGM Studios, acceso a los últimos éxitos de taquilla, deportes en vivo, gestión de suscripciones adicionales de Prime Video, así como la opción de alquilar o comprar los estrenos más recientes, todo disponible de forma práctica desde una sola aplicación y con una sola contraseña.