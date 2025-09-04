Una de las cintas colombianas más esperadas del año, Noviembre, esa que contará la historia de la Toma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985, anunció su tráiler e imagen oficial en la semana de su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La ópera prima del director colombiano Tomás Corredor tendrá su estreno en salas de cine del país el próximo 2 de octubre.

Protagonizada por Natalia Reyes -“Pájaros de Verano” (2018), “Terminator: Destino Oculto” (2019)-, Santiago Alarcón, -”La Pena Máxima 2” (2024), “Todas Para Uno” (2014)- y Juan Prada quien debuta en su primer largometraje.

La película revive uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia: la Toma del Palacio de Justicia en 1985. Allí, un grupo de guerrilleros y civiles quedan atrapados en un baño durante más de 27 horas, mientras afuera los tanques y el fuego desatan el caos.

En ese encierro, las palabras se convierten en armas y se revela lo más profundo de la condición humana: miedo, convicciones, contradicciones y la necesidad desesperada de sobrevivir.

Noviembre es una producción encabezada por Diana Bustamante -”Nuestra Película” (2023), “Memoria” (2021) y Julio Chavezmontes -”El Triángulo de la Tristeza” (2022), “Annette” (2021)-, realizada por las compañías Burning, Piano, Vulcana y Torden Film.

Burning/Cortesía

Su participación en el TIFF 2025

La película tendrá sus funciones en el Scotiabank Theatre Toronto en los siguientes horarios (hora local EDT):

Sábado, 6 de septiembre — 3:15 p.m.

Domingo, 7 de septiembre — 12:10 p.m. (Press & Industry)

Domingo, 7 de septiembre — 6:30 p.m.

Tras su paso por festivales internacionales y su estreno en cines en Colombia. Noviembre también se sumará próximamente al catálogo de Prime Video, uno de los servicios de streaming más importantes a nivel global. Allí, hará parte de la creciente lista de producciones originales colombianas como Betty la Fea: la Historia Continúa, Los Iniciados y Los Billis.

Con el lanzamiento de su tráiler y afiche oficial, la cinta invita a las audiencias a acercarse a una historia que no solo revive un hecho histórico, sino que también plantea una reflexión sobre la resistencia, la dignidad y la memoria en medio de la violencia.