El Desafío 2025, uno de los programas más vistos de la televisión colombiana noche tras noche, se mantiene en tendencia en redes sociales este jueves 4 de septiembre tras un acontecimiento clave en el capítulo 42, transmitido este miércoles.

Todo sucedió luego de que Omega ganara el Desafío Millonario. Andrea Serna, la presentadora del reality, se quedó con Juan, pieza clave para que su equipo ganara la prueba, para que decidiera un intercambio de participantes entre grupos.

El líder de los rosados no dudó en confesar que sacaría a Rata de Gamma para ubicarlo de ahora en adelante en Omega.

“Rata ha venido demostrando durante todo el Desafío que es un hombre no solo con habilidades físicas, sino que muestra ser una persona de confiar. No lo conocía, pero ya me habían hablado del hombre que era, de la persona que era. Qué bacano haber coincidido con una persona con esas capacidades”, explicó.

El “sacrificado” para salir del equipo fue Potro, quien será el jugador que deberá abandonar la escuadra rosada e incorporarse en el otro equipo, cambiando de esta forma el destino de juego teniendo en cuenta que el competidor de OCR es percibido como uno de los más fuertes de todo el programa.

Las reacciones ante esta situación no se hicieron esperar. Mientras unos recibieron esta medida como una gran estrategia, otros tomaron con dolor la noticia.

Katiuska fue quien impulsó a Juan a hacer el movimiento, revelando que se trata de una estrategia para fortalecer a su equipo. Potro no lo tomó de la mejor manera, pues se había pensado que los movimientos no iban a incluir a su grupo.

En las redes sociales del Desafío han compartido publicaciones de las diferentes reacciones que han tenido los participantes luego del cambio.