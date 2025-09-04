En los últimos tiempos se ha vuelto tendencia contar historias e incidencias personales en redes sociales, especialmente las infidelidades. Este fue el caso de una mujer, quien decidió contar desde su cuenta de TikTok como se enteró que era la amante de su pareja de varios meses.

Leer más: ¿MrBeast compró a la NFL? Este es el video viral junto a Roger Goodell en el que hace el anuncio

La mujer, identificada como Anya Vila, contó a los internautas que sostuvo una relación de siete meses con un hombre que estaba en otra relación de más de cuatro años

Según relata Vila, conoció al sujeto en 2024 tras su graduación, en ese momento, el hombre aparentó ser el indicado, pues la enamoró con detalles y la promesa de en un futuro formalizar la relación. Además, se mostró muy cariñoso, seguro y protector tras la muerte del padre de la víctima.

Le puede interesar: Aprenda a cocinar frijoles rancheros y acompañe con plátano frito y aguacate

Durante la relación, el hombre tenía episodios en los que desaparecía, y según la mujer le daba algunas excusas como que su mamá estaba enferma y debía cuidarla, así como haber sufrido un accidente en moto y hasta que había sido víctima de robo.

Todas esas excusas empezaron a despertar sospechas para Anya, quien no sabía que lo que en realidad estaba sucediendo con el supuesto “hombre perfecto”.

Pero toda la farsa creada por el hombre se derrumbó cuando la novia por más de cuatro años encontró una foto del sujeto con Anya Vila.

No olvide leer: Tom Holland reveló su diagnóstico de TDAH y dislexia: ¿Cómo logró transformar esas diferencias en una ventaja?

De inmediato, la novia oficial contactó a Anya y le contó toda la verdad sobre el hombre y su relación de varios años.

Luego de conocer la verdad, las dos mujeres decidieron confrontar al infiel, quien supuestamente aseguró que amaba a Anya, pero que no sabía cómo terminar con la otra relación, la cual, al parecer, estaba deteriorada.

“Algo que da miedo es cómo puede ser tan lindo contigo y a la vez tan falso. Ahora me pregunto si nunca me quiso o si todo fue una mentira. Al final, creo que es una lección: nada te asegura que alguien sea honesto”, dijo Vila.

La historia inmediatamente desató una ola de comentarios en redes sociales.

Lea acá: Shakira se roba la atención en la playa tras sus conciertos en México: “Salvajísima”

“Todos salen con “por fin encontré a una persona con la que puedo ser yo mismo”; “Nos dio contexto Nos dio chisme Nos dio evidencias Nos dio fotos, videos, audios excelente servicio”; “él no es mujeriego, sólo es un alma enamorada”; “Por culpa de Adrián Lovera, a los románticos y detallistas no nos verán igual”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.