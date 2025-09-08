El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas más relevantes en Colombia. Este año se celebrará el sábado 20 de septiembre. En esta fecha, tanto las parejas como las familias y los amigos se intercambian detalles o regalos como muestra de amor y cariño.

Leer más: Joven que murió junto a su novio en operativo del Ejército fue reina del Carnaval en el sur de Bolívar

Sin embargo, casi siempre surge el interrogante de qué regalarle a un hombre. Frente a eso existen diversas alternativas prácticas y originales que combinan la utilidad con el significado especial.

Por ejemplo los accesorios electrónicos como audífonos inalámbricos, cargadores portátiles o relojes inteligentes serían unos excelentes regalos prácticos para esta fecha especial.

Ver también: Surfista de 57 años murió tras ataque de tiburón en una reconocida playa

De igual manera, los videojuegos o dispositivos para mejorar la experiencia de ocio suelen ser una buena opción, así como las suscripciones a plataformas de ‘streaming’, ya que los hombres suelen disfrutar de este tipo de actividades.

Para esta fecha especial, también se le puede regalar a los hombres artículos personalizados como termos, llaveros, camisetas o tazas con frases y diseños exclusivos, que destaquen como un regalo único.

Le sugerimos: “Cuídense mucho, el mundo está como loco, mucha delincuencia”: el mensaje que había publicado el odontólogo asesinado en El Bosque

Otros de los detalles que son curiosos para esta fecha y no salen costosos, pueden ser cuadros decorativos o álbumes fotográficos conmemorativos que refuerzan el valor emocional.