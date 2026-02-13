Mañana sábado 14 de febrero es el Día de San Valentín y, aunque los peluches, las flores y los chocolates siguen siendo protagonistas cada año, cada vez más personas buscan detalles distintos que realmente conecten con la personalidad de quien los recibe.

En Colombia el Día del amor y la amistad se celebra en septiembre, sin embargo, hay algunas personas que regalan las dos fechas.

Lo importante es que la persona valore ese regalo. Es decir, la clave no está en gastar más, sino en observar mejor los gustos de su pareja o amigos.

Elegir un buen regalo comienza por pensar en los gustos y rutinas de esa persona especial. Si disfruta la lectura, un libro que haya mencionado puede convertirse en un acierto seguro. Si es fanático del deporte, un detalle relacionado con su equipo favorito siempre suma puntos.

Para quienes aman la música, una camiseta, un vinilo o cualquier artículo vinculado a su banda preferida puede tener un significado especial. Incluso algo tan sencillo como una camiseta básica de buena calidad o una cartera nueva puede resultar práctico y bien recibido.

En el caso de los hombres, los obsequios funcionales suelen ser una buena opción. Accesorios para el automóvil, artículos tecnológicos como cargadores inalámbricos o detalles para videojuegos son alternativas útiles que se integran fácilmente a su día a día. También los perfumes siguen siendo una apuesta confiable cuando se elige un aroma acorde a su estilo.

Para las mujeres, el abanico es amplio, pero lo importante es considerar sus preferencias personales. Algunas valoran productos de maquillaje o cuidado de la piel que realmente usen; otras prefieren accesorios discretos como pulseras, carteras o lentes de sol. Un termo práctico para la rutina diaria o una vela aromática para crear un ambiente acogedor pueden ser detalles simples pero significativos.

Y si se trata de alguien que aprecia las experiencias más que los objetos, organizar una cita especial, una cena, una salida al cine o una visita a su cafetería favorita, puede convertirse en un recuerdo inolvidable.

Lo que más vale es que el detalle sea pensado con intención, que refleje atención y cariño, tiene mucho más impacto que cualquier regalo costoso. No deje pasar esta gran fecha para recordarle a la persona lo mucho que le importa.