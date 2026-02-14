Hoy 14 de febrero se celebra el Santo San Valentín quien fue un médico y sacerdote romano del siglo III.

San Valentín pasó a la historia porque durante el reinado del emperador Claudio II el Gótico, ofició matrimonios entre soldados y sus prometidas, a pesar de la prohibición vigente en ese momento.

Claudio II el Gótico descubrió lo que hacía San Valentín y lo mandó a decapitar en el año 269.

Por toda la historia la Iglesia católica conmemora San Valentín, en este sábado 14 de febrero de 2026. Según la historia, el papa Gelasio I estableció el 14 de febrero como festividad en el año 496.

Igualmente, también hay reseñas que el papa Pablo VI hizo una exclusión 33 santos, entre ellos estaba San Valentín, porque al parecer su historia le hacía falta veracidad. Pero a pesar de ese episodio su historia se sigue replicando.

También este día se celebra a los Santos Alejandra, Antonino, Auxencio, Cirilo, Eleucadio, Juan Bautista, Metodio, Nostriano, Vital de Spoleto y Zenón.

Estos son los países que celebran el Día de San Valentín

España, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Chile, Cuba, Puerto Rico República Dominicana, Venezuela, Argentina y Uruguay, son algunos de los países donde se celebra el Día de San Valentín.