La Vía 40 se viste de colores para recibir la Batalla de Flores, que este año celebra los 35 años del Cumbiódromo como escenario de la fiesta con una apuesta bastante ambiciosa, sostenible y monumental en sus carrozas.

Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., detalló en entrevista con EL HERALDO que la gran novedad de esta edición ha sido el trabajo articulado entre la organización y la Alcaldía para retirar cerca de 48 cruces de cables que atravesaban la Vía 40.

“Eso nos permite que en este año, cuando celebramos los 35 años del Cumbiódromo, nuestras carrozas puedan ser mucho más monumentales. La adecuación del recorrido abre paso a macrofiguras de mayor altura y movimiento, consolidando a las carrozas como uno de los patrimonios más impactantes de la fiesta”, dijo.

De interés: Vía 40: 35 calendarios como eje de la fiesta

Serán 18 carrozas las que desfilarán por la Vía 40. Algunas inspiradas en danzas como la del Torito, son de negro, Farotas de Talaigua Nuevo, la cumbia y el congo. También hay otras con referencia a la fauna, el Junior de Barranquilla, entre otras tematicas.

También se elaboraron tráilers musicales que, según Jaramillo, cuentan con una fabricación comparable a la de una carroza tradicional. Entre ellos, mencionó el imponente tráiler de la Selección Colombia, que genera asombro por su diseño y producción protagonizado por un balón gigante.

Johnny Olivares

“Todas estas estructuras están cargadas de emotividad y movimiento, son el resultado del trabajo de más de 225 personas entre artesanos, diseñadores y técnicos, quienes durante todo el año han dado forma a estas macrofiguras. Es un trabajo hermosísimo, nosotros llevamos 365 días trabajando en ello y me encuentro satisfecho”, afirmó el director.

Un carnaval sostenible

Este año, la organización dio un paso firme hacia la sostenibilidad. La meta fue reducir el consumo de icopor (poliestireno expandido), material tradicionalmente usado en las carrozas.

“Ya no se volvió a comprar icopor. Reusamos material del año pasado y hay carrozas que en un 95 % están hechas en cartón. El proceso incluyó capacitaciones especializadas para los artesanos, incluso con la participación de un maestro internacional que les enseñó técnicas para transformar el cartón en macrofiguras resistentes y de gran formato. El resultado es un carnaval que se posiciona como la primera gran fiesta del país con sello de sostenibilidad”, anotó Jaramillo.

Sabía que: Hamilton pondrá el afrobeats a sonar en el Carnaval

Zona de bienestar

Otra de las grandes novedades es la creación de una zona de bienestar para los hacedores de la fiesta, un espacio de casi 1.200 metros cuadrados destinado a brindarles condiciones dignas antes del desfile con una capacidad de mil personas.

La iniciativa nació tras escuchar sus necesidades, las cuales son: lugares para hidratarse, protegerse del sol, acceder a servicios médicos y contar con espacios adecuados para maquillarse y prepararse.