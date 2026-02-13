Desde Cartagena para el mundo. Así podría resumirse el momento que vive Hamilton, el artista colombiano que está llevando el afrobeats a nuevos escenarios y que hoy aparece en el radar de la industria musical internacional.

En medio de su propuesta que mezcla afrobeats, sonidos urbanos y esencia caribeña, ha logrado llamar la atención de las grandes ligas. Este año fue incluido en la lista de “26 artistas latinos para tener en la mira en 2026” de Billboard, un reconocimiento reservado para quienes prometen ser protagonistas del año.

La publicación destacó su papel dentro del afrobeats en Colombia y resaltó su creatividad, señalándolo como una figura clave del movimiento en el país. Es una confirmación de que su sonido ya no es local, sino global.

A ese espaldarazo se suma el de Rolling Stone, que también lo incluyó entre los artistas latinos por los que hay que apostar en 2026. Allí fue el segundo destacado y el único colombiano en la lista. La revista subrayó su voz aterciopelada y su carisma, cualidades que lo han llevado a ser identificado como el “AfroRockStar”.

Llega al Carnaval

En diálogo con EL HERALDO, el artista expresó su emoción por presentarse en Barranquilla durante el Carnaval. “Estoy muy feliz de estar en Barranquilla con esa gente que me apoya tanto. Estaré en una carroza en la Batalla de Flores, en Bestival y en Baranoa en el Carnaval de Orquestas”, aseguró.

También fue confirmado como uno de los principales artistas del cartel oficial de La Solar, el festival de música más candente del país, consolidando así un año clave en su carrera.

A esto se suma su nominación a los Premios Lo Nuestro, otro logro que celebra con entusiasmo. “Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando. Cuando uno hace las cosas bien, sucede esto. Venimos trabajando muy duro y respecto a mi nominación, espero que los galardones se queden en casa”, expresó.

Entre sus temas más representativos está “Mi Reina”, junto a Héctor Nazza, una canción que, según cuenta, logró posicionarse muy bien desde su lanzamiento y que hoy sigue marcando su camino.

El cantautor cerró el 2025 por todo lo alto: su tema “4LIFE”, junto a Ryan Castro, alcanzó el puesto No. 1 en la radio nacional, confirmando que su propuesta conecta con el público. Y el 2026 lo empezó con otro logro clave: dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro, en las categorías ‘Artista Nuevo Masculino del Año’ y ‘AfroBeats del Año’, esta última por el tema “Mi Reina” junto a Nanpa Básico.

Estos galardones, organizados por Univisión-Televisa, son considerados la fiesta de la música latina con mayor tradición y reconocimiento en Estados Unidos. Este año celebran su edición número 38, una premiación que se realiza de manera ininterrumpida desde 1989. La ceremonia se llevará a cabo el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Y recientemente volvió a ser protagonista en el listado “The Latin Artists We’re Rooting For in 2026” de Rolling Stone, donde ocupó la posición número 2. La revista escribió sobre él: “Con una voz de aterciopelo y el carisma para hechizar hasta el oyente más exigente, este prometedor cantante ha surgido de la región de Cartagena en Colombia, dándose a conocer con el apodo ‘AfroRockStar’”.