Los últimos tres episodios de la exitosa serie original de Crave, ‘Más que rivales’, ya están disponibles en HBO Max en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y el Caribe. En Brasil, hoy se estrenaron los primeros tres episodios y los siguientes tres el 20 de febrero.

La serie está protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, y está basada en la aclamada saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid.

‘Más que rivales’ es un drama romántico creado por el multipremiado escritor, director y productor canadiense Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy).

A partir de hoy podrás disfrutar en su totalidad de la primera temporada compuesta por seis episodios.

La serie sigue la historia de los jugadores rivales de hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). Ambos son dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción intensa que ninguno de los dos logra comprender por completo.

Lo que comienza como un romance secreto entre dos jóvenes novatos se transforma en una historia que se desarrolla a lo largo de varios años, marcada por el amor, la negación y el autodescubrimiento.

Durante ocho años, Shane e Ilya persiguen la gloria sobre el hielo mientras enfrentan el desafío de aceptar sus sentimientos fuera de él. Divididos entre el deporte que define sus vidas y un amor imposible de ignorar, deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil —y tan poderoso— como el amor verdadero.

Producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave de Bell Media, ‘Más que rivales’ es distribuida internacionalmente por Sphere Abacus. La serie también cuenta con las actuaciones de François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.