El nombre de Zaider vuelve a cruzarse con Barranquilla en días donde la música no se baja del volumen. Esta vez lo hace con doble presencia en el Carnaval de Barranquilla: primero en la Batalla de Flores, sobre una de las 21 carrozas que adornarán la Vía 40, y luego en el Festival Vamos, con un show de mayor formato y concepto.

“Había venido varias veces a este Carnaval, pero la verdad que cada vez se siente como que más la tradición y estar aquí se siente agradable, se siente muy bien hacer parte de esta fiesta. Venir y cantarle al público barranquillero es algo grande”, dice.

Su agenda en la ciudad mezcla trabajo y disfrute. “Este sábado de Carnaval, temprano tenemos una carroza con Coca-Cola. Vamos a estar estos días aquí trabajando, disfrutando un poco de los carnavales, de la alegría de los carnavales”.

Los dos escenarios no se parecen entre sí y eso, lejos de incomodarlo, le permite mostrar dos caras de su propuesta en vivo. En la Vía 40 la cercanía con la gente marca el ritmo. En el Bestival, en cambio, apuesta por un montaje más elaborado.

“En Vía 40 vamos a estar obviamente cantando las canciones, pero son como que diferentes escenarios. En el Bestival ya es un show más grande, es un show con un concepto diferente, un concepto que queremos mostrarle al público barranquillero. Hemos estado trabajando muchísimo en esto, tratar de darle al público que se lleve como que una experiencia. Es una experiencia. Mi mundo, el mundo de Zaider. Eso es lo que quiero transmitir ahorita en cada presentación”.

En ese repertorio aparecen con fuerza tres canciones que hoy marcan su momento: ‘Bendito’, ‘Flaka’ y ‘Alma’.

De Champeta a Afrobeat

Durante años fue identificado como una de las voces jóvenes de la champeta cartagenera. Hoy su nombre circula con naturalidad en el circuito del afrobeat latino y en colaboraciones que lo han puesto a dialogar con otros sonidos y públicos. Ese movimiento no ha sido automático.

“No ha sido algo fácil. Ha sido como una transición y estamos buscando, por decirlo, una aceptación. El público de la champeta es un público que nosotros amamos. Es un público muy grande. Pero no nos ha costado tanto esa transición porque siento que hemos logrado conectar con la gente, con los fanáticos”.

Para Zaider, más que un cambio de género, se trata de una continuidad de raíces. “Yo creo que el afro con la champeta no cambian en muchas cosas. Son dos géneros que vienen de África. Son sonidos de África. Lo único que cambia viene siendo el ‘espeluque’, pero lo demás, el género, la música, los instrumentos, viene siendo lo mismo”.

Esa lectura no siempre es compartida por todos. “Todavía hay mucha gente que no asimila que yo haya dejado de hacer champeta. Como que no lo asimilan”, reconoce. Pero su intención va más allá de una etiqueta musical. “Quiero que no solo sea que yo estoy haciendo afro, sino que sea el nombre de Cartagena. Todo el trabajo que hemos venido haciendo durante muchísimos años. Quiero que llevemos eso al siguiente nivel con música. Que en el mundo digan que Zaider está poniendo a Colombia en lo alto, a Cartagena, a Barranquilla, con lo que está haciendo, aunque no sea champeta, pero llevando la cultura lejos”.

En ese proceso, la firma con Sony Music ha tenido un peso claro. “Ha sido un paso muy grande para mi carrera, porque Sony es la multinacional más grande en el mundo. Es global. Eso se ha visto reflejado en las colaboraciones”.

Menciona varias sin necesidad de repasar una lista. “Se dio esta colaboración con Kapo, la de ‘Flaka’ con Maluma, con Hamilton, con Goyo también. Yo creo que esto es un paso muy grande y lo que viene va a ser mucho más grande. Esto apenas es el principio de todas las cosas que queremos lograr”.

El calendario inmediato ya tiene una fecha subrayada: el 22 de marzo en el Festival Estéreo Picnic. “Esa es una fecha muy importante para mi vida artística y personal. Es un festival muy importante de los grandes de Latinoamérica. Va a ser un antes y un después de mi carrera”.

Después de ese escenario, anuncia gira nacional y nueva música. “Este va a ser un año bien importante. Ya inició de una manera positiva. Vamos a ser más constantes con la música, ya tenemos la música que vamos a lanzar, vienen colaboraciones también. Va a ser un buen año”.