El Sabueso Fino Colombiano durante generaciones fue simplemente “el perro del campo”.
“El bombardino es una extensión de mi cuerpo”: Ramón Darío Benítez
Un viaje musical por la historia sonora de Barranquilla marcará la coronación de los reyes
¿Qué significa el Día del Soltero y por qué se celebra este 13 de febrero?
Sin pedigrí reconocido, sin vitrinas ni exhibiciones internacionales acompañó silenciosamente a cazadores y campesinos en montañas y veredas en el país. Pero entro ahora al mapa mundial tras ser aprobado oficialmente como raza por la Federación Cinológica Internacional (FCI).
La decisión, anunciada el pasado martes 10 de febrero de 2026, convierte al Sabueso Fino Colombiano en la primera raza canina originaria del país con aval internacional.
Es un cruce entre sabuesos traídos de Europa y perros adaptados a las condiciones locales dieron origen a un ejemplar resistente, ágil y con un olfato excepcional.
Su fortaleza física y capacidad para soportar climas adversos lo hicieron indispensable en el entorno andino.
El Sabueso Fino Colombiano también aparece en narraciones asociadas a la campaña independentista liderada por Simón Bolívar. Algunas versiones lo ubican en episodios cercanos a la gesta del Puente de Boyacá, donde su ladrido habría jugado un papel estratégico.