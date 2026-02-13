Aunque no todo el mundo sabe, los 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, como una medida de “protesta” para el San Valentín.

Niño futbolista se hizo viral por decir a quién le iba a dar su premio en efectivo: “Se la voy a mandar a mi mamá”

Ryan Reynolds defiende a Blake Lively en caso de acoso sexual contra Justin Baldoni: “Depredador tóxico”

¿Quién ganará el Desafío Siglo XXI? Fecha confirmada de la gran final

Esta fecha propone poner en primer plano el “bienestar individual”, la libertad de decisiones y el crecimiento personal sin la necesidad de estar en pareja. Que es totalmente válido.

Freepik Y es que también existe un Día del soltero el 11 de noviembre. Pero el de este día 13 de febrero viene netamente ligado a la del San Valentín.

Y es que también existe un Día del soltero el 11 de noviembre. Pero el de este día viene netamente ligado a la del San Valentín.

Con el paso de los años, la conversación se trasladó a redes sociales, donde se multiplicaron mensajes sobre autoestima, autonomía emocional y disfrute individual. Marcas y emprendimientos también adoptaron la fecha con propuestas pensadas para quienes eligen celebrar sin pareja.

Freepik Con el paso de los años, la conversación se trasladó a redes sociales, donde se multiplicaron mensajes sobre autoestima, autonomía emocional y disfrute individual.

Las personas celebran este día regalándose experiencias personales, organizar planes espontáneos con amistades, reflexionar sobre metas individuales, desconectarse de presiones sociales asociadas al amor romántico.

Es decir el objetivo es que no es importante en la ausencia de pareja, sino en la presencia de bienestar propio.

Estos son los dos integrantes del equipo que desaparecieron junto a DJ Dever

La idea de dedicar un día a la soltería también tiene eco internacional. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, algunas comunidades lo trasladan al 15 de febrero como una alternativa posterior a la celebración romántica.

En China, la referencia más conocida ocurre el 11 de noviembre. La iniciativa comenzó en la Universidad de Nankín en la década de 1990 y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un fenómeno cultural y comercial de gran alcance.