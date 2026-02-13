En el marco de la Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico, ‘Donde todo comenzó ‘, la Gobernación del Atlántico respalda la realización, el lunes 16 de febrero, de la XXVIII Gran Parada Intermunicipal y Regional ‘Vive la Tradición, Celebra la Cultura, Abraza la Identidad’, uno de los eventos más representativos del calendario festivo y cultural de Palmar de Varela, que durante 28 años consecutivos ha fortalecido la identidad, la tradición y el sentido de pertenencia regional.

Lea aquí: Un viaje musical por la historia sonora de Barranquilla marcará la coronación de los reyes

El evento es organizado por la Corporación Autónoma del Carnaval y Cultural de Palmar de Varela en articulación con la Alcaldía Municipal de Palmar de Varela. Cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico y de las entidades responsables de la coordinación general, la logística y el desarrollo de la ruta oficial del desfile.

Desde la Gobernación del Atlántico se destaca la Ruta de la Tradición como una estrategia que promueve la integración regional y el turismo cultural en los municipios del departamento, fortaleciendo las expresiones que hacen parte del patrimonio inmaterial del Atlántico.

Cortesía Gran Parada Intermunicipal y Regional.

“La Ruta de la Tradición no solo protege nuestras manifestaciones culturales, también fortalece la integración regional y dinamiza el turismo cultural en el Atlántico. Eventos como la Gran Parada de Palmar de Varela permiten que municipios hermanos se encuentren alrededor del folclor, compartan sus expresiones artísticas y proyecten al departamento como un destino donde la cultura es motor de desarrollo. Desde la Gobernación seguimos acompañando estos espacios porque generan identidad, cohesión social y oportunidades para nuestra gente”, manifestó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, destacó el trabajo incansable de los protagonistas del Carnaval del Atlántico, ‘donde todo comenzó’, reconociendo que el carnaval departamental nace de las expresiones municipales y se enlaza con el Carnaval de Barranquilla como cuna de la gran fiesta llena de folclor y tradición.

“La Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico es posible gracias al trabajo constante y al tesón de nuestros gestores culturales, hacedores y portadores de tradición en cada municipio del Atlántico. Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio seguimos impulsando procesos de formación, estímulos y acompañamiento que fortalecen sus capacidades y dignifican su labor, porque son ellos quienes mantienen viva nuestra identidad y proyectan el talento del departamento en escenarios regionales, nacionales e internacionales”, expresó Ávila.

El alcalde de Palmar de Varela, José Junior Rua, destacó que la XXVIII Gran Parada Intermunicipal y Regional es hoy un escenario de encuentro que exalta las raíces, fortalece la identidad colectiva y proyecta a Palmar de Varela como referente cultural del Caribe colombiano.

“Esta celebración es el reflejo vivo de nuestra memoria, de nuestras danzas, de nuestros sonidos y de la alegría que nos identifica como pueblo. Agradecemos al gobernador Eduardo Verano de la Rosa por su apoyo permanente a las manifestaciones culturales de nuestro municipio y por respaldar, a través de la Ruta de la Tradición, estos espacios de integración regional y turismo cultural. Porque cuando un pueblo abraza su tradición, abraza también su futuro. Los palmarinos los esperan con los brazos abiertos para vivir un día inolvidable lleno de música y folclor”, expresó Rua.

El coordinador de Cultura de Palmar de Varela, Oscar Umaña, anunció que la versión 28 contará con la participación de 60 grupos folclóricos y delegaciones invitadas, entre ellas representaciones de Polonuevo, Santo Tomás, Sabanagrande y Galapa, así como importantes delegaciones nacionales provenientes de Arauca, Turbaco, Córdoba, Bogotá y Barranquilla, ampliando el alcance del evento y reafirmando su proyección cultural a nivel regional y nacional. Asimismo, contará con la asistencia de la Reina del Carnaval de Barranquilla en New York.

Cortesía Gran Parada Intermunicipal y Regional.

“El desfile, encabezado por la reina del Carnaval de Palmar de Varela, Sandri Vanessa Charris, iniciará a las 2:00 p. m., desde la calle 15 No. 06 (cementerio nuevo), y finalizará en la Plaza Principal. Incluirá presentaciones musicales y ceremonia de premiación. Además, se contará con la participación especial de la Orquesta de la Policía, garantizando un espectáculo de alto nivel para el disfrute de propios y visitantes.

Gracias al trabajo articulado entre la administración departamental y municipal, esta gran parada se consolida como un escenario de integración cultural que reúne talento local, intermunicipal y nacional, proyectando al municipio como referente del folclor y las expresiones tradicionales del Caribe colombiano”, indicó Umaña.

La reina del Carnaval de Palmar de Varela 2026, Sandry Vanessa Charris, envió un mensaje especial a las nuevas generaciones y a todos los atlanticenses:

Le puede interesar: Baranoa vibró con el gran tributo a los hacedores del Carnaval del Atlántico

“Como joven y como reina del Carnaval, quiero invitar a todos a vivir nuestras fiestas con alegría, respeto y sana convivencia. Las nuevas generaciones estamos llamadas a disfrutar nuestras tradiciones con orgullo, a bailar, a cantar y a celebrar, pero también a cuidarnos y a cuidar a los demás. Los mejores caminos de la vida nos conducen a vivir con alegría, a compartir en familia y a fortalecer nuestra salud mental a través de espacios que nos unen como comunidad. La 28ª Gran Parada Intermunicipal y Regional es una oportunidad para abrazar nuestra identidad y demostrar que la cultura también es bienestar”.

La organización ha dispuesto un plan de contingencia para asegurar el bienestar de asistentes y participantes.