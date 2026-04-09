El artista Hamilton, destacado por Billboard y Rolling Stone, y recientemente nominado a seis Premios Nuestra Tierra, presenta oficialmente su esperado nuevo lanzamiento musical: ‘Isla Pa Dos (Wawawao)’, una canción romántica, versátil y cargada de sabor que reafirma su identidad como el “Afrorockstar”.

Tras el éxito de su anterior sencillo ‘Gata Oficial’, ‘Isla Pa Dos (Wawawao)’ se perfila como un hit del verano, ideal para bailar y dedicar. Con este lanzamiento, Hamilton continúa consolidando su proyección internacional, apostando por colaboraciones estratégicas como la participación del dúo de productores multi-platino Breakfast N Vegas, ampliando así su alcance hacia nuevas audiencias.

La producción estuvo a cargo de Breakfast N Vegas, conformado por los reconocidos Dj Yonny y Curtis Austin, figuras con amplia trayectoria en la industria y créditos junto a artistas de talla global como Bad Bunny, Rihanna, Taylor Swift y The Chainsmokers, entre otros. Su sello garantiza un sonido de alto nivel, alineado con los estándares internacionales de la música urbana.

‘Isla Pa Dos (Wawawao)’ es una canción que gira en torno a esa persona especial que despierta deseo y conexión. Con una letra directa y un coro altamente pegajoso, el sencillo fusiona el romanticismo caribeño con una vibra moderna y envolvente.

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Reconocido por su crecimiento sostenido y su presencia en algunas de las playlists más relevantes del género urbano, Hamilton demuestra con este lanzamiento su capacidad de evolucionar sin perder su esencia. Sus menciones en Billboard y Rolling Stone no solo validan su propuesta artística, sino que lo posicionan como uno de los talentos emergentes con mayor proyección internacional dentro del movimiento afrobeats.

En paralelo, el artista celebra un momento clave en su carrera con seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026, incluyendo categorías como ‘Mejor Artista Revelación’, ‘Mejor Artista Urbano’, ‘Mejor Artista Afrobeat’, ‘Mejor Canción Afrobeat’ y ‘Mejor Video del Año’.

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Además, Hamilton se prepara para una intensa agenda en vivo que incluye su participación en el Festival La Solar en Medellín el próximo mes de mayo, así como en el Baja Beach Fest en México, donde compartirá escenario con grandes exponentes del género urbano. Allí llevará una puesta en escena potente, diseñada para conectar con el público y ofrecer una experiencia memorable.