El artista barranquillero Beéle lidera con 10 nominaciones los Premios Tu Música Urbano 2026, que se llevarán a cabo el 4 de junio en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, y donde se reconocerá lo mejor de la música urbana en 36 categorías.

Seguido a las 10 nominaciones de Beéle están - también de Colombia - Karol G y Ryan Castro con 8 y 6 candidaturas, respectivamente, mientras que los puertorriqueños Anuel AA, Rauw Alejandro y Clarent figuran con 5 nominaciones cada uno, detalló la organización en un comunicado enviado este jueves.

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En la edición de este año la organización entregará tres premios especiales que destacan la excelencia, la innovación y el impacto cultural.

Igualmente, este año, los premios presentan el concepto ‘MIX’, una celebración de la fusión de géneros urbano, tropical, pop, regional y otros sonidos que dominan la actualidad.

“Premios Tu Música Urbano Mix representa el pulso real de la música que está marcando tendencia”, explicó Soraya Sánchez, productora del evento, en el comunicado.

“Este año, con el concepto ‘MIX’, celebramos la diversidad de sonidos que definen esta generación y le damos al público el poder de elegir lo que realmente está sonando en todos lados”, destacó.

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Previo a la entrega de premios, la organización llevará a cabo los días 1 y 2 de junio la Convención Tu Música, en la plazoleta del Distrito T-Mobile, donde artistas, productores, ejecutivos y creadores se darán cita para conectar, aprender y potenciar sus carreras mediante talleres y paneles de alto nivel.

Las votaciones para los premios ya están abiertas en la página premiostumusicaurbano.com y se extenderán hasta el 8 de mayo a las 23.59 (03.59 GMT) hora local.