El dúo Chyno y Nacho presentó este jueves su nuevo álbum ‘Radio Venezuela’, un proyecto ideado por Nacho Mendoza junto con su sobrino Ignacio ‘Happy’ Mendoza, que reúne a una amplia representación de artistas venezolanos y toma como eje simbólico a la radio como vínculo con el país.

El álbum reúne a artistas venezolanos de distintas generaciones y estilos, en un contexto en el que la presencia internacional de músicos del país ha crecido en los últimos años, detalla el dúo en un comunicado.

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El disco incorpora interludios con las voces de Luis Chataing y Renny Ottolina, y cuenta con la participación de 58 profesionales, en alusión al código telefónico de Venezuela (+58).

El repertorio incluye colaboraciones con Rawayana en ‘Corales’, 3AM en ‘Mosca’, Noreh y Luis Silva en ‘D’Pueblo’, así como Akapellah en ‘Na’Guárá de Linda’.

También participan Mau y Ricky en ‘Dónde estás’ y Nella en ‘Momentos’.

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El álbum suma además a Micro TDH en ‘Te Extraño’; Caibo, Huáscar Barradas y Rafael ‘El Pollo’ Brito en ‘Mar-a-Caibo’, y a Danny Ocean en ‘Entrégame’. También figuran Elena Rose con ‘D’Lejitos’, Neutro Shorty con ‘Carlitos’ y ‘Fact’, Lasso con ‘Lassoltería’ y Joaquina con ‘Maiquetía’.

El tema ‘Maleta’, junto a 2Merengada, se presenta como una de las piezas centrales del álbum, que también incluye interludios como ‘Chataing’, ‘Gramófono’ y ‘Renny Ottolina’. El proyecto incorpora además a Neomai.