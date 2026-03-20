El cantante cartagenero Hamilton logró seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026, que celebran lo mejor de la música hecha por artistas colombianos dentro y fuera del país.
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Reconocido por su propuesta que mezcla afrobeats, sonidos urbanos y esencia caribeña, Hamilton ha conseguido posicionar en la escena musical nacional temas como ‘4Life’ con Ryan Castro, ‘La Ruta’ con Farruko, ‘Mi Reina’ con Nanpa Básico y ‘Chalala’.
El pasado martes 17 de marzo, en un encuentro especial que reunió a medios de comunicación, artistas, representantes de la industria y creadores de contenido, se dieron a conocer los nombres que competirán en esta nueva edición de los Premios Nuestra Tierra 2026.
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Entre los asistentes estuvieron, Kris R, Aria Vega, Manuel Medrano, Martina La Peligrosa, The Mills, Maca y Gero, Don Tetto, Karen Lizarazo, entre otros artistas, además de periodistas, ‘influencers’ e invitados especiales.
En esta edición, las nominaciones son lideradas por el artista Beéle, quien encabeza la lista con 18 nominaciones; seguido por el cantante paisa Ryan Castro, con 17; Kapo con 13 y Duplat con 7.
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Entre los nominados también destacan artistas y agrupaciones como Hamilton, Morat, Karol G, Kris R, Aria Vega, Shakira y Carlos Vives, entre muchos otros protagonistas de la escena musical colombiana.
El cantante cartagenero aparece nominado en las siguientes categorías:
- Mejor Artista Revelación
- Mejor Artista Urbano
- Mejor Artista Afrobeat
- Mejor Canción Afrobeat (con Mi Reina)
- Mejor Canción Afrobeat (por Flaka - The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider)
- Mejor Video Nuestra Tierra (por Flaka - The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider)
La gala de premiación será el jueves 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio, en Bogotá, en una velada que promete reunir a las principales figuras de la industria musical del país.
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Los ganadores de cada categoría serán elegidos por un jurado especializado conformado por periodistas y críticos musicales, sumado a la votación del público, que podrá votar por sus artistas favoritos en cada categoría a partir del 26 de marzo a través de la página oficial www.premiosnuestratierra.com, hasta el 30 de abril.
Las votaciones estarán habilitadas para Colombia y el exterior, exceptuando algunos territorios que podrán ser consultados en la página de votaciones.