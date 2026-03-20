El cantante cartagenero Hamilton logró seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026, que celebran lo mejor de la música hecha por artistas colombianos dentro y fuera del país.

Lea: El Rey Vallenato Chemita Ramos Jr. y Alex Manga se unen en el tema ‘Sentir de Verdad’

Reconocido por su propuesta que mezcla afrobeats, sonidos urbanos y esencia caribeña, Hamilton ha conseguido posicionar en la escena musical nacional temas como ‘4Life’ con Ryan Castro, ‘La Ruta’ con Farruko, ‘Mi Reina’ con Nanpa Básico y ‘Chalala’.

El pasado martes 17 de marzo, en un encuentro especial que reunió a medios de comunicación, artistas, representantes de la industria y creadores de contenido, se dieron a conocer los nombres que competirán en esta nueva edición de los Premios Nuestra Tierra 2026.

Lea: Momo-chan, la “novia” de Punch que lo hizo dejar su apego al peluche

Entre los asistentes estuvieron, Kris R, Aria Vega, Manuel Medrano, Martina La Peligrosa, The Mills, Maca y Gero, Don Tetto, Karen Lizarazo, entre otros artistas, además de periodistas, ‘influencers’ e invitados especiales.

En esta edición, las nominaciones son lideradas por el artista Beéle, quien encabeza la lista con 18 nominaciones; seguido por el cantante paisa Ryan Castro, con 17; Kapo con 13 y Duplat con 7.

Lea: Yuli Ruiz acusó a Alejandro Estrada de presunto maltrato y desató la polémica en ‘La casa de los famosos Colombia’

Entre los nominados también destacan artistas y agrupaciones como Hamilton, Morat, Karol G, Kris R, Aria Vega, Shakira y Carlos Vives, entre muchos otros protagonistas de la escena musical colombiana.

Redes sociales Tres de los cantantes que más están dando de qué hablar en la actualidad, podrían ser galardonados.

El cantante cartagenero aparece nominado en las siguientes categorías:

Mejor Artista Revelación

Mejor Artista Urbano

Mejor Artista Afrobeat

Mejor Canción Afrobeat (con Mi Reina )

) Mejor Canción Afrobeat (por Flaka - The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider)

- The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider) Mejor Video Nuestra Tierra (por Flaka - The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider)

La gala de premiación será el jueves 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio, en Bogotá, en una velada que promete reunir a las principales figuras de la industria musical del país.

Lea: Mariana Gómez, actriz de ‘La Reina del Flow’, reveló que será mamá por primera vez

Los ganadores de cada categoría serán elegidos por un jurado especializado conformado por periodistas y críticos musicales, sumado a la votación del público, que podrá votar por sus artistas favoritos en cada categoría a partir del 26 de marzo a través de la página oficial www.premiosnuestratierra.com, hasta el 30 de abril.

Las votaciones estarán habilitadas para Colombia y el exterior, exceptuando algunos territorios que podrán ser consultados en la página de votaciones.