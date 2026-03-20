Las polémicas en La casa de los famosos Colombia no se acaban. Y es que tras unas declaraciones de Yuli Ruiz que involucran al actor Alejandro Estrada, la situación se ha puesto tensa.

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Esto ha provocado reacciones tanto dentro del programa como entre los usuarios en redes sociales.

Todo ocurrió después de un episodio de alta tensión entre varios participantes en donde Ruiz comentó lo sucedido en una charla con Manuela Gómez. Le explicó que una acción de Estrada la hizo sentir vulnerada a nivel físico.

Captura de video canal RCN. Alejandro Estrada dedicó canción a Yuli Ruiz en 'La casa de los famosos'.

De acuerdo con su relato, el actor la habría tomado con fuerza en medio del conflicto, lo que le generó incomodidad. La participante manifestó que la experiencia fue percibida por ella como una situación inapropiada.

Ante la controversia, Estrada respondió públicamente durante una dinámica del programa. En su intervención, negó haber actuado con violencia y explicó que su intención era intervenir en medio de la discusión para evitar que el conflicto se intensificara.