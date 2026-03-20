El grupo surcoreano BTS regresó a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado Arirang y el lanzamiento de su primera canción “SWIM”.

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Este nuevo trabajo incluye 14 temas originales que exploran distintas emociones y estilos.

Swim, el primer adelanto del álbum

El sencillo principal, titulado “Swim”, utiliza la idea de nadar como una metáfora de entrega emocional y conexión profunda.

A través de su letra, la canción describe una relación intensa, donde el protagonista expresa su deseo de sumergirse por completo en el amor, dejando de lado todo lo demás.

Han explicado que el tema transmite la sensación de dejarse llevar por los sentimientos, comparando el amor con el océano que es vasto, profundo y envolvente.

La narrativa refleja una atracción que lo consume todo, en la que el otro se convierte en el centro absoluto de su mundo.

El video musical acompaña esta idea con imágenes de los integrantes en un velero, mientras se desarrolla una historia paralela que conecta con el concepto del álbum.

Con este lanzamiento, BTS vuelve a posicionarse en la conversación global, combinando elementos tradicionales con una propuesta moderna.

BTS transmitirá su concierto en vivo por Netflix: a qué hora verlo en Colombia

Asimismo, el 21 de marzo Netflix transmitirá en vivo el concierto de regreso de BTS,“BTS: El comeback en vivo | Arirang”, desde la Plaza Gwanghwamun en Seúl.

Si usted está en Colombia puede conectarse desde las 6 de la mañana de ese sábado.