Chayanne volvió a demostrar por qué medio continente lo llama ‘papá’. El cantante puertorriqueño compartió en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas de su juventud, acompañadas de una frase que se convirtió en tendencia casi de inmediato: “Antes de ser tu papá… yo era este”.

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Las imágenes corresponden a la época en la que el artista dominaba los escenarios latinoamericanos durante los años noventa, cuando se consolidó como una de las grandes figuras del pop en español.

En las fotos se aprecia al Chayanne joven que sus fans más fieles recuerdan con nostalgia: carisma desbordado, físico impresionante y una presencia que ya entonces dejaba claro que no iba a pasar desapercibido.

Así reaccionaron los fans de Chayanne a sus fotos de joven

Los comentarios no se hicieron esperar. En pocas horas, la publicación acumuló miles de reacciones de seguidores que oscilaron entre la admiración y la nostalgia pura.

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Muchos recordaron sus años de adolescencia pegados a la televisión viendo al artista en conciertos y telenovelas, mientras que las generaciones más jóvenes —las mismas que popularizaron el meme de “Chayanne es mi papá”— celebraron las fotos como prueba de que el artista siempre ha sido, en sus palabras, un ícono.

La frase “Antes de ser tu papá” se viralizó rápidamente en X, Instagram y TikTok, alimentando una vez más el fenómeno que lo convirtió en el ‘padre adoptivo’ de internet.

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Con 57 años, el intérprete de éxitos como ‘Tiempo de Vals’, ‘Lo dejaría todo’ y ‘Torero’ mantiene una conexión con su público que pocos artistas de su generación pueden presumir. Su presencia en redes sociales, donde alterna publicaciones entre música, humor y momentos personales, lo ha mantenido vigente no solo entre quienes crecieron con su música, sino también entre audiencias que lo descubrieron a través de memes y tendencias virales.

Las fotos de esta semana lo confirman: pocas figuras de la música latina tienen la capacidad de publicar una imagen de hace tres décadas y hacer que internet se detenga a mirar.