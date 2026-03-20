Shakira prepara un cierre sin precedentes para su gira internacional, con una serie de conciertos en Madrid que prometen convertirse en uno de los eventos musicales más comentados del año.

Fernando Botero, la inspiración del nuevo sencillo de Maluma, Arcángel y NTG

Revelan setlist de Bryan Adams en el Movistar Arena de Bogotá

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, es ingresado en hospital de Buenos Aires

El broche final del tour se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre en la capital española, donde se levantará un espacio temporal diseñado exclusivamente para la artista.

Este lugar, bautizado como “Estadio Shakira”, será instalado en el área de Iberdrola Music, en el sur de la ciudad, y contará con una propuesta que va más allá de la música. El proyecto incluirá experiencias culturales como cine, gastronomía, exposiciones y literatura bajo el concepto “Es Latina”.

Tomada de Instagram Este lugar, bautizado como “Estadio Shakira”, será instalado en el área de Iberdrola Music, en el sur de la ciudad, y contará con una propuesta que va más allá de la música. El proyecto incluirá experiencias culturales como cine, gastronomía, exposiciones y literatura bajo el concepto “Es Latina”.

La iniciativa, impulsada por Live Nation, sigue una tendencia reciente en Europa de crear recintos personalizados para grandes artistas, con el objetivo de ofrecer espectáculos más inmersivos.

Y es que la propia Shakira adelantó que este cierre será una producción a gran escala, pensada especialmente para el público español.

Instagram /@Shakira Y es que la propia Shakira adelantó que este cierre será una producción a gran escala, pensada especialmente para el público español.

La artista ha señalado que será una puesta en escena diferente a lo que se ha visto anteriormente en el país, con una apuesta visual y artística de alto nivel.

El tour “Las mujeres ya no lloran” ha marcado un antes y un después en la industria musical. Desde su inicio en 2025, ha logrado cifras récord en recaudación y asistencia.

Antes de llegar a Madrid, la artista también tiene previsto presentarse en la icónica playa de Copacabana en Brasil, donde se espera una asistencia multitudinaria. Las entradas para los conciertos finales en España estarán disponibles a partir del 27 de marzo.

“#LMYNLWorldTour llega a España para nuestra residencia Europea! Nos vemos el 25, 26 y 27 de Septiembre”, escribió la barranquillera en su cuenta de Instagram.