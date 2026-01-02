Un emotivo encuentro protagonizado por Chayanne se ha hecho viral en las redes sociales. El cantante puertorriqueño realizó una visita inesperada a una joven fan que atraviesa un tratamiento contra el cáncer y que no pudo asistir a uno de sus conciertos recientes en Puerto Rico debido a su hospitalización.
Sadie Sink, actriz de Stranger Things, confesó que “Running Up That Hill” aún la conmueve profundamente
Emma Heming celebró sus 18 años de relación con Bruce Willis: publicó fotografía inédita
Vicente Fernández será homenajeado con un nuevo álbum llamado ‘Tributo al Rey con banda’
El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, acumulando cientos de miles de reproducciones y mensajes de admiración por el artista.
La joven había adquirido entradas para ver a Chayanne en vivo, pero su condición de salud le impidió acudir al espectáculo. Al enterarse de la situación, el intérprete decidió acercarse personalmente hasta el hospital para sorprenderla. “Te vine a saludar personalmente”, le dijo.
En las imágenes se observa al cantante entrando al cuarto de la fan y saludándola con palabras llenas de afecto, provocando una reacción de emoción inmediata. La joven, visiblemente conmovida, no ocultó su felicidad al tener frente a frente a su ídolo.
El video fue compartido por Mary López, madre de la joven, quien publicó el clip del encuentro, generando una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo.
Los usuarios destacaron la cercanía de Chayanne, su humildad y que este tipo de acciones explican por qué es uno de los artistas más queridos en América Latina.