Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dedicó unas emotivas palabras al actor de Hollywood para celebrar su aniversario número 18. A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo decidió conmemorar el momento en que oficializó su relación con el artista que trabajo en exitosas películas como ‘Duro de matar’, ‘El quinto elemento’, ‘Sexto sentido’, ‘Armageddon’, ‘Lágrimas de sol’, entre otras.

Heming reveló que fue un 30 de diciembre cuando se hicieron novios. Para marzo de 2009 – dos años después – los famosos se unieron durante una ceremonia espiritual en las Islas Turcas y Caicos; sin embargo, eso no fue todo, pues para el 2015 se casaron por lo civil en Beverly Hills.

“Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió en la publicación que está acompañada de una fotografía que capturó el momento del primer beso que selló el inicio de su relación.

A pesar de la difícil situación que atraviesa la relación, debido a la enfermedad degenerativa que padece el actor desde 2022, cuando fue diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse de manera efectiva, por lo que tuvo que abandonar la actuación, ya que su nueva condición le impedía desarrollar y memorizarse los guiones.

Un año después, en 2023, su familia confirmó que el actor sufre demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que deteriora los lóbulos frontal y temporal del cerebro. El rápido avance de la enfermedad, que llegó a un “punto de no retorno”, hizo que fuera internado bajo atención médica permanente las 24 horas.

Bruce Willis fue trasladado a un lugar de cuidados especializados

La familia del actor estadounidense tomó la difícil decisión de internarlo, con el objetivo de que reciba los cuidados pertinentes ante su deteriorado estado de salud. Sin embargo, Scout Willis, hija del actor, sorprendió a sus seguidores con una reciente publicación en la que se le ve junto a su padre y a su hermana Tallulah.

En el post de Instagram, se observan nuevas y emotivas fotografías del actor, en las que se le puede ver aparentemente bien, lo que generó gran tranquilidad y alegría en sus seguidores. Bruce aparece sentado en un sofá con ropa deportiva, estaba sonriente y abrazado de sus hijas, lo que refleja la unión familiar a pesar de la difícil situación.

Tanto la familia de Willis, encabezada por su esposa Emma Heming, como su exesposa Demi Moore y sus hijas, se encargaron de cuidar al actor en casa durante años. Ahora siguen al pendiente suyo en el centro especializado.

Este lugar, considerado por la familia como una “segunda casa”, cuenta con una sola planta que facilita la movilidad del actor estadounidense, tiene un entorno seguro y además la posibilidad de recibir visitas constantemente, todo sin alterar la rutina de sus hijas menores, Mabel y Evelyn.